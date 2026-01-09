Гром ударио у авион - међу путницима настала паника

Извор:
Курир
09.01.2026
19:48
Кошаркаши Макабија доживјели су праву авионску драму по повратку из Мадрида, гдје су у четвртак увече у 21. колу Евролиге изгубили од домаћина са 98:86.
Како извјештавају израелски медији, око 20 минута прије слијетања, док се авион налазио изнад мора, у летјелицу је ударио гром. Муње су освијетлиле кабину, а ударац је био праћен гласном буком која је изазвала панику међу путницима.
Пилот је брзо реаговао и покушао да смири путнике, поручивши им да је авион дизајниран да издржи овакве ударе. Ипак, напетост је била очигледна – све док навијачи Макабија, који су путовали са екипом, нису показали неочекивану реакцију.
Они су почели да певају и скандирају, бодрећи екипу и посебно играча Одеда Каташа, чиме су успели да макар мало растјерају страх у авиону.
Млади кошаркаш Орен Сахар за израелски портал "Оне" описао како је све изгледало.
"Ударио нас је гром. Авион је почео да се тресе, све је свијетлило. Било је страшно, сви смо били под стресом. Сада смо мирни, безбједно смо стигли", рекао је Сахар.
