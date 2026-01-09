Техеран: Опљачкано 26 банка и спаљено 25 џамија

Извор:
СРНА
09.01.2026
17:35
У масовним нередима у Техерану опљачкано је 26 банка и спаљено 25 џамија, а нападнути су и пунктови снага безбједности, изјавио је градоначелник иранске пријестонице Алиреза Закани.
Закани је рекао државној телевизији да је оштећена и једна болница, те да тимови за хитне интервенције раде на санирању штете.
Према његовим ријечима, демонстранти су оштетили десет владиних зграда, 48 ватрогасних возила, 42 аутобуса и кола хитне помоћи, као и 24 стана.
Трговци су 29. децембра покренули протесте у центру Техерана због наглог пада вриједности иранског ријала. Сутрадан су им се придружили студенти техеранских универзитета.
Током посљедњих дана, сукоби између демонстраната и снага безбједности су интензивирани, углавном у западним иранским провинцијама.
