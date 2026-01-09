Logo
Благојевић: Шта би Американци урадили да им неко из друге земље забрани прославу 4. јула

СРНА

09.01.2026

17:07

Род Благојевић
Фото: АТВ

Бивши гувернер Илиониса Род Благојевић рекао је да је данас Кристијан Шмит, који разграђује аутономију српског народа, запријетио кривичним гоњењем свакога у Републици Српској ко слави Дан Републике, оно што је у суштини 4. јул за Американце.

"Можете ли да замислите шта бисмо ми Американци урадили да нам неки страни бирократа из друге земље каже да не смијемо да славимо 4. јул", упитао је Благојевић, један од најближих сарадника америчког предсједника Доналда Трампа.

Благојевић је подсјетио да је прије два дана српски народ у Републици Српској прославио Божић према православној традицији.

"Док су се радовали и молили за мир, добру вољу и братство, важно је да подсјетимо амерички народ на напоре да се уништи Република Српска — одана и вјерна тврђава јудео-хришћанских вриједности на Западном Балкану", навео је Благојевић на Иксу.

Напоменуо је да се 30 година након што је Дејтонски споразум 1995. године окончао рат у БиХ, српским народом покушава да влада не на изабрани администратор из друге земље са неограниченим и неуставним овлашћењима.

Према ријечима Благојевића, тај администратор постепено разграђује аутономију српског народа са циљем укидања самоуправе Српске и упијања хришћанске мањине у муслиманско већинско становништво под иранским утицајем у срцу Европе.

"Данас је високи представник из ЕУ, Кристијан Шмит запријетио кривичним гоњењем свакога у Српској ко год слави оно што је у суштини њихов 4. јул. Шокантно, али истинито", истакао је Благојевић.

