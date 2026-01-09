Logo
Large banner

Јовановић се јавио полицији, супрузи послао поруку 'Милице, чувај дјецу'

Извор:

Курир

09.01.2026

16:54

Коментари:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Миодраг Јовановић из Лесковца, чији је нестанак претходних дана пријавила супруга, појавио се у Полицијској управи у Лесковцу, гдје је дао изјаву да није био нестао, већ да је, како се незванично сазнаје, својевољно напустио породични дом због нарушених односа са супругом.

Како је потврђено за локалне медије, Јовановић се сам јавио полицији и том приликом изјавио да је од куће отишао свјесно и без намјере да његов одлазак буде пријављен као нестанак.

Подсјетимо, његов нестанак је полицији пријавила супруга, која је у изјавама за медије навела да се Миодраг није вратио кући од 27. децембра, да му је телефон био искључен, као и да је посљедња порука коју је од њега добила гласила: 'Милице, чувај дјецу'.

internet laptop racunar

Занимљивости

Филмска превара: Куповао ствари на интернету, па их продавао као "древне артефакте

Она је апеловала на јавност за помоћ, наводећи да се налази у тешкој материјалној ситуацији и да нема основне услове да прехрани дјецу, док за супруга нема никакве информације.

Нестанак пријављен полицији

Након пријаве, полиција је потврдила да је случај евидентиран и да се поступа по пријави нестанка, све до тренутка када се Јовановић лично јавио полицији.

авион судњег дана

Свијет

Министар рата полетио "авионом судњег дана"

Из Полицијске управе Лесковац наводе да у овом случају нема елемената кривичног дјела, с обзиром на то да је ријеч о пунољетној особи која је имала право да се удаљи од мјеста становања, те да је поступање полиције окончано његовим јављањем.

Ранији наводи о нестанку и апелима за помоћ били засновани на изјавама супруге и доступним информацијама у том тренутку, док нови подаци произлазе из изјаве Миодрага Јовановића дате полицији.

(Југмедиа)

Подијели:

Тагови:

потрага

Leskovac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огреботине на кожној обући нестају као магијом: Уз овај трик ципеле ће бити као нове

Савјети

Огреботине на кожној обући нестају као магијом: Уз овај трик ципеле ће бити као нове

30 мин

0
Веома нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору, у Сарајеву и Високом опасан за становништво

Друштво

Веома нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору, у Сарајеву и Високом опасан за становништво

34 мин

0
"Нема одбране од орешника": Путинов изасланик поручио да Каја Калас није баш бистра

Свијет

"Нема одбране од орешника": Путинов изасланик поручио да Каја Калас није баш бистра

37 мин

0
Британски тиктокер

Свијет

ТикТокер који је побјегао након несреће у којој је погинула жена иде у затвор

40 мин

0

Више из рубрике

Стефан Ивановић

Србија

Сутра Дан жалости због сахране младића који је страдао у ноћном клубу

3 ч

0
НИС уговорио увоз нафте преко ЈАНАФ-а, испорука првих количина током наредне недјеље

Србија

НИС уговорио увоз нафте преко ЈАНАФ-а, испорука првих количина током наредне недјеље

5 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Србија

Објављене нове цијене горива

5 ч

0
Дачић честитао Дан Републике Српске: Један од најважнијих датума за Србе

Србија

Дачић честитао Дан Републике Српске: Један од најважнијих датума за Србе

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

22

Авион Стејт департмента слетио у Каракас

17

21

Почињу Теслини дани у Њујорку, трајаће до 14. јануара

17

13

Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

17

07

Благојевић: Шта би Американци урадили да им неко из друге земље забрани прославу 4. јула

17

04

"Овакво нешто нисмо видјели у овом вијеку": Метеоролози изненађени размјерима олује у Европи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner