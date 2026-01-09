Јовановић се јавио полицији, супрузи послао поруку 'Милице, чувај дјецу'

Извор:
Курир
09.01.2026
16:54
Коментари:0
Миодраг Јовановић из Лесковца, чији је нестанак претходних дана пријавила супруга, појавио се у Полицијској управи у Лесковцу, гдје је дао изјаву да није био нестао, већ да је, како се незванично сазнаје, својевољно напустио породични дом због нарушених односа са супругом.
Како је потврђено за локалне медије, Јовановић се сам јавио полицији и том приликом изјавио да је од куће отишао свјесно и без намјере да његов одлазак буде пријављен као нестанак.
Подсјетимо, његов нестанак је полицији пријавила супруга, која је у изјавама за медије навела да се Миодраг није вратио кући од 27. децембра, да му је телефон био искључен, као и да је посљедња порука коју је од њега добила гласила: 'Милице, чувај дјецу'.
Она је апеловала на јавност за помоћ, наводећи да се налази у тешкој материјалној ситуацији и да нема основне услове да прехрани дјецу, док за супруга нема никакве информације.
Након пријаве, полиција је потврдила да је случај евидентиран и да се поступа по пријави нестанка, све до тренутка када се Јовановић лично јавио полицији.
Из Полицијске управе Лесковац наводе да у овом случају нема елемената кривичног дјела, с обзиром на то да је ријеч о пунољетној особи која је имала право да се удаљи од мјеста становања, те да је поступање полиције окончано његовим јављањем.
Ранији наводи о нестанку и апелима за помоћ били засновани на изјавама супруге и доступним информацијама у том тренутку, док нови подаци произлазе из изјаве Миодрага Јовановића дате полицији.
(Југмедиа)
Тренутно на програму