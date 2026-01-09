Огреботине на кожној обући нестају као магијом: Уз овај трик ципеле ће бити као нове

Извор:
ТикТок трикови постају хитови широм свијета, а један од најновијих је начин како да уклоните огреботине са обуће користећи пасту за зубе.
Иако је неизбјежно да се ципеле похабају, овај једноставан трик може да их "поправи". Наиме, паста за зубе ефикасно санира мање огреботине само је утрљајте на изгребано мјесто, обришите, и ваша обућа изгледа као нова. Међутим, за дубље огреботине биће потребни јачи третмани.
Још један корисни трик укључује кору банане, која је одлична за чишћење кожних и лакираних ципела.
Кора банане садржи природна уља која уклањају прљавштину, остављајући ципеле сјајне и мирисне. Утрљајте је на ципеле, обришите сувом крпом, а ако су ципеле јако прљаве, можете користити и четку. Само пазите да овај трик не примењујете на свим материјалима, јер може да изазове оштећења на неким врстама обуће.
