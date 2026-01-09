Logo
Large banner

Огреботине на кожној обући нестају као магијом: Уз овај трик ципеле ће бити као нове

Извор:

Информер

09.01.2026

16:52

Коментари:

0
Огреботине на кожној обући нестају као магијом: Уз овај трик ципеле ће бити као нове

ТикТок трикови постају хитови широм свијета, а један од најновијих је начин како да уклоните огреботине са обуће користећи пасту за зубе.

Иако је неизбјежно да се ципеле похабају, овај једноставан трик може да их "поправи". Наиме, паста за зубе ефикасно санира мање огреботине само је утрљајте на изгребано мјесто, обришите, и ваша обућа изгледа као нова. Међутим, за дубље огреботине биће потребни јачи третмани.

Још један корисни трик укључује кору банане, која је одлична за чишћење кожних и лакираних ципела.

@jojo.bird17

if y’all didn’t know already toothpaste gets them scuffs off the docs real nice

♬ original sound - James

Кора банане садржи природна уља која уклањају прљавштину, остављајући ципеле сјајне и мирисне. Утрљајте је на ципеле, обришите сувом крпом, а ако су ципеле јако прљаве, можете користити и четку. Само пазите да овај трик не примењујете на свим материјалима, јер може да изазове оштећења на неким врстама обуће.

Подијели:

Тагови:

cipele

Trikovi

Савјети

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Веома нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору, у Сарајеву и Високом опасан за становништво

Друштво

Веома нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору, у Сарајеву и Високом опасан за становништво

29 мин

0
"Нема одбране од орешника": Путинов изасланик поручио да Каја Калас није баш бистра

Свијет

"Нема одбране од орешника": Путинов изасланик поручио да Каја Калас није баш бистра

32 мин

0
Британски тиктокер

Свијет

ТикТокер који је побјегао након несреће у којој је погинула жена иде у затвор

35 мин

0
Судар ралице и камиона Чистоће, проклизали на леду

Регион

Судар ралице и камиона Чистоће, проклизали на леду

39 мин

0

Више из рубрике

Највећа дилема у шминкању ријешена: Када иде коректор, а када пудер

Савјети

Највећа дилема у шминкању ријешена: Када иде коректор, а када пудер

1 ч

0
Највећа заблуда о гријању током ноћи: Цијело вријеме смо мислили да штедимо, а ево шта је истина

Савјети

Највећа заблуда о гријању током ноћи: Цијело вријеме смо мислили да штедимо, а ево шта је истина

7 ч

0
Која је идеална температура у спаваћој соби током зиме

Савјети

Која је идеална температура у спаваћој соби током зиме

23 ч

0
Шта треба урадити са божићном пшеницом? Никако је не бацајте у смеће

Савјети

Шта треба урадити са божићном пшеницом? Никако је не бацајте у смеће

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

13

Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

17

07

Благојевић: Шта би Американци урадили да им неко из друге земље забрани прославу 4. јула

17

04

"Овакво нешто нисмо видјели у овом вијеку": Метеоролози изненађени размјерима олује у Европи

16

56

Унија даје 620 милиона евра за опоравак Сирије

16

54

Јовановић се јавио полицији, супрузи послао поруку 'Милице, чувај дјецу'

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner