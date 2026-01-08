Шта треба урадити са божићном пшеницом? Никако је не бацајте у смеће

Извор:
Она
08.01.2026
17:04
Садња божићне пшенице је саставни дио божићних обичаја, а уопште њено гајење може да се припише родитељима Исуса Христа.
Када су Марија и Јосиф бјежали од Иродове војске, срели су пољопривредника који је сијао пшеницу, а Марија га је замолила да војницима каже да су они већ прошли.
Када су се војници појавили, десило се, према вјеровању, чудо, па је пшеница која иначе расте мјесецима моментално израсла и сакрила, а војници су повјеровали да они које траже отишли и одустали су од потраге.
Обичај је да се божићна пшеница сади на Свету Варавару или на Светог Николу, а представља плодност, обнову, просперитет и успјешну жетву у новој години.
Међутим, поставља се питање шта се ради са божићном пшеницом након Божића.
Најважније је запамтити да се она не баца никако.
Обичаји налажу да се 8. јануара она изнесе из куће, а најбоље је да се стави на неку родну воћку како би донијела плодност и бољитак.
Ако живите у граду, можете да је ставите на било које дрво.
Интересантно је да се тако и бадњак износи из куће, само 3. дана Божића односно 9. јануара и ставља на родну воћку или дрво.
