Заборавите со: Ова једноставна комбинација брзо уклања лед са степеница

08.01.2026

15:44

Чишћење снијега и леда са степеница
Фото: Sergei Starostin/Pexels

Снијег који се посљедњих дана непрестано накупља, у комбинацији с ниским температурама, узрокује доста проблема на нивоу свакодневице и опасне услове не само на улицама, већ и на тротоарима, степеништима и прилазима стамбеним зградама.

Срећом, постоје нека једноставна рјешења за уклањање леда с прилаза и степеница, без соли, преноси Метрополитан.

Зашто со није најбољи избор?

Док је со ефикасна на путевима и асфалтираним површинама, код куће је прича другачија.

Прилази и степеништа су често направљени од бетона или поплочани. На таквим површинама, кухињска или индустријска со може бити врло агресивна и узроковати штету. Након само једне зиме, бетон може почети да се распада.

Иако плочице углавном боље подносе со, спојеви су много осјетљивији. Со продире у њих и узрокује штету која постаје видљива након само неколико сезона.

Како се ријешити леда на степеницама?

Срећом, постоји једноставна и приступачна алтернатива која је под‌једнако ефикасна. Помијешајте двије литре топле воде, једну кашику детерџента за прање посуђа и око 50 милилитара 70% алкохола. Припремите течност у одговарајућим размјерама и пажљиво је нанесите на степенице.

Лед ће се брзо отопити и неће више бити новог леда. Наравно, прије наношења, механички уклоните што више снијега и леда лопатом или стругалицом. Ако немате све састојке при руци, може помоћи и сам детерџент или алкохол помијешан с водом, али најбољи резултати се постижу комбинацијом та два, преноси Нова.рс.

