Жуманце понекад има крваву тачку: Да ли је здраво?

Извор:

АТВ

07.01.2026

08:13

Жуманце понекад има крваву тачку: Да ли је здраво?
Фото: Mikhail Nilov/Pexels

Да ли сте некад наишли на црвену мрљу у јајету? Ево шта то значи.

Црвена мрља у јајету се понекад појављује зато што је дошло до пуцања капилара у јајнику носиље.

Да ли ће се то догодити зависи од старости кокошке, врсте хране коју једе, али то никако не значи да то јаје није добро за јело. То је заправо нормална појава и јаје је сигурно за употребу.

Истина је да веома ријетко можемо да наиђемо на јаје са крвавом мрљом. Сва комерцијална јаја се скенирају и сортирају процесом "кендлинг“, што подразумијева сијање свјетлости кроз љуску да би се уочили недостаци.

Већина јаја са мрљама крви се одбацује овим процесом, али неколико их прође. Ако имате своје кокошке или купујете јаја са фарме, с времена на вријеме можете да наиђете на неколико крвних мрља.

Шта треба да урадите ако јаје има мрљу од крви?

Чињеница да јаје има флеке од крви не значе да морате да га баците.

Амерички одбор за јаја каже да су ова јаја потпуно безбједна за јело.

Ако вам мрља од крви смета, извадите је врхом ножа и наставите са доручком, преноси "The Kitchn".

