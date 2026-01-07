Жуманце понекад има крваву тачку: Да ли је здраво?

Извор:
АТВ
07.01.2026
08:13
Коментари:0
Да ли сте некад наишли на црвену мрљу у јајету? Ево шта то значи.
Црвена мрља у јајету се понекад појављује зато што је дошло до пуцања капилара у јајнику носиље.
Свијет
Трамп открио шта је договорено с Венецуелом и шта је циљ
Да ли ће се то догодити зависи од старости кокошке, врсте хране коју једе, али то никако не значи да то јаје није добро за јело. То је заправо нормална појава и јаје је сигурно за употребу.
Истина је да веома ријетко можемо да наиђемо на јаје са крвавом мрљом. Сва комерцијална јаја се скенирају и сортирају процесом "кендлинг“, што подразумијева сијање свјетлости кроз љуску да би се уочили недостаци.
Већина јаја са мрљама крви се одбацује овим процесом, али неколико их прође. Ако имате своје кокошке или купујете јаја са фарме, с времена на вријеме можете да наиђете на неколико крвних мрља.
Чињеница да јаје има флеке од крви не значе да морате да га баците.
Друштво
Једну чињеницу о Божићу вјероватно нисте знали
Амерички одбор за јаја каже да су ова јаја потпуно безбједна за јело.
Ако вам мрља од крви смета, извадите је врхом ножа и наставите са доручком, преноси "The Kitchn".
Савјети
4 ч0
Савјети
12 ч0
Савјети
13 ч0
Савјети
14 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму
8:30
Дивна Љубојевић
концерт
9:30
Манастир Веселиње
документарни програм
9:45
Исток с висине
документарни програм
10:00
Божићна Литургија из Бања Луке
серијски програм
11:55
Телетрговина
телетрговина
12:10
Временска прогноза
временска прогноза
12:15
Манастири
документарни програм