Једну чињеницу о Божићу вјероватно нисте знали

Божић је први од дванаест великих хришћанских празника.
Богослужбено име овог празника је – Рођење у тијелу господа и Бога и спаситеља нашег Исуса Христа. Српски народни назив овог празника, Божић, настао је од ријечи Богић односно мали Бог.
Људи се поздрављају ријечима: "Христос се роди!" и отпоздрављају: "Ваистину се роди!". Овако се поздравља и говори од Божића до Богојављења.
Због посебног значаја, у црквеним књигама Божић се назива и "Мала Пасха“, а Св. Јован Златоусти назива га "часнијим и славнијим од свих празника и мајком свих празника“. Да није било Божића не би било ни Васкрса (празника над празницима), ни Духова, ни Цркве, ни Хришћанства.
Бог је постао човјек да би спасао Адама и потомство његово од власти гријеха и смрти. Адам је био у тијелу када је преступио заповијест Господњу (када је пао под власт гријеха и смрти), зато Створитељ Адамов – Син Божији, долази у тијелу да спаси Адама и потомство његово од власти гријеха и смрти. Бог постаје човјек да би човјек постао бог – "бог по благодати“ – уче нас свети оци. Својим рођењем Господ нам открива тајну стварања човјека, његово достојанство и на дјелу открива безграничну милост своју и смирење своје.
У Богочовјеку Христу стекле су се све свештене тајне неба и све тужне тајне земље. Кроз њега је невидљиво постало видљивим, небеско-земаљским, божанско-човјечанским, онострано-овостраним. Поставши човјек Христос се није раздвојио од свог божанства и од свог небеског оца, задржао је све оно што је раније имао и био. Само је примио нешто ново – човјечју природу, а његова вјечна својства оваплоћењем се нису смањила, нити се његов однос према Оцу и Духу промијенио.
Силаском Сина Божијег на земљу људи су "примили усиновљење“ (Гал. 4, 5), а као синови Божији примили су од Бога као Оца све дарове јер "нису више странци ни дошљаци, него суграђани светих и домаћи Божији“ (Еф. 2, 19). Ове Свете дарове хришћани добијају у Светој Цркви кроз Свете Тајне и Свете Врлине.
Ове дубоке и надумне тајне Божића наш српски народ је преточио у своје предивне и богате божићне обичаје. У њима главна обиљежја су: Бадњак, слама, чесница (божићни хљеб), положајник.
Бадњак је обично младо, храстово или церово дрво, које се на Бадњи дан ујутро рано сијече и доноси пред кућу. Увече, уочи Божића, бадњак се пресијеца и заједно са сламом увече уноси у кућу и налаже на ватру. Бадњак симболише самога Богомладенца Христа. Као што бадњак осветљава и загријава цијелу кућу, тако и Христос својом Божанском науком и благодаћу осветљава и загријава душе оних који у Њега вјерују. Ложење ватре нас символично подсјећа на ложење ватре од стране Јосифа у витлејемској пећини гдје се Господ родио.
Слама нас јасно подсјећа на овчије јаслице, у које је на сламу положен Богомладенац Христос рукама Свете Богородице.
Положајник симболизује саме анђеле Божије који су се јавили витлејемским пастирима и објавили им радосну вијест о рођењу Христовом, као и саме витлејемске пастире који су се први поклонили Богомладенцу, а у даљем смислу и источне мудраце који су рођеном Богу у тијелу принијели на дар злато, тамјан и смирну.
Чесница је пшенична погача која се замешује у јутарњим сатима на сам дан Божића и у коју се ставља један сребрни новчић. Добила је име по старој ријечи "чест“ (част), што значи "дио“ ("на равне части“ – "на једнаке дијелове“), јер Божићни ритуал подразумијева ломљење чеснице на дијелове и то искључиво рукама.
По доласку домаћина из цркве са ране литургије, сви се окупљају око празничне трпезе. Тада домаћин ломи чесницу и свима даје по комад. Сматра се и вјерује у народу, да онај ко добије комад са новчићем, те године биће посебно напредан и благословен у својим дјелима. Чесница овдје представља самога Господа Христа, небески хљеб, који је дошао да се дарује људима за храну, јер је сам он рекао: "Ја сам хљеб живота“ и ученицима на тајној вечери: "Узмите једите, ово је тијело моје… Пијте из ње сви, ово је крв моја…“.
У првим вијековима хришћанства, Божић се празновао 6. јануара, заједно с празником Христовог крштења, под заједничким називом Богојављење, или тачније, јављање, пише "Телеграф".
Према Златоустом, то је због тога што се Христос крстио на дан свога рођења. Као што Сунце надјачава и побјеђује таму, тако и Рођење Христово, тј. рођендан Сина Божјег надјачава људску таму, грех и патњу. У тропару на Божић пјевамо: "Рођењем Твојим, Христе Боже наш, засија свијету свјетлост богопознања".
На мјесту рођења Христовог у Витлејему, царица Јелена подиже у четвртом вијеку храм, а касније, цареви Теодосије (438) и Јустинијан (535) својим указима наређују свеопште празновање дана Христовог рођења.
Божић је у српској традицији породични празник и на овај дан се не иде у посјете.
Тропар, глас 4.
Рождество Твоје Христе Боже наш, возсија мирови свјет разума, в њем бо звјездам служашчии звјездоју учахусја Тебје клањатисја солнцу правди, и тебе вједјети с висоти востока,
Господи слава тебје.
Твојим рођењем Христе Боже, засија свету свјетлост Богопознања, јер се у тој светлости звездом учаху они који звездама служе, да се клањају Теби, Сунцу Правде, и да познају Тебе Исток са висине, Господе, слава Ти!
Кондак, глас 3.
Дјева днес Пресушчественаго раждајет, и земља вертеп неприступному приносит, ангели со пастирми славословјат, волсви же со звездоју путешествујут: нас бо ради родисја отроча младо, превјечниј Бог.
Дјева данас Натприродног рађа, а Земља пећину приноси Неприступном. Анђели с пастирима прослављају у пјесмама, а мудраци са звездом путују, јер се ради нас роди Дете мало, Превјечни Бог.
