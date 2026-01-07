Старински рецепт за Божићну чесницу која увијек испадне мекана

Извор:
Права Божићна чесница никада није била само хљеб. Она је тиха породична молитва, сјећање на претке и порука да се кућа не гради само зидовима, већ рукама, стрпљењем и добрим мислима.
Зато се чесница меси полако, без журбе и без страха да нешто може да пође по злу.
Ако сте икада бринули да ли ће тесто надоћи или да ли ће погача испасти тврда, овдје можете да одахнете. Ово је старински, провјерени рецепт који не тражи егзотику, већ пажњу.
Тајна је једноставна, све мора бити млако, све мора бити мирно и све се ради са вјером да ће успјети.
Прије него што почнете, важно је да знате једно. Хладни састојци су најчешћи разлог за неуспјех. Брашно, вода и квасац морају бити на собној температури, јер тијесто памти сваку грешку.
Потребно вам је килограм меког брашна, тип 400 је најбољи избор ако желите меку и ваздушасту чесницу. Припремите пола литра млаке воде, једну коцку свјежег квасца или двије кесице сувог, кашичицу шећера, двије кашичице соли и око сто милилитара уља или истопљене масти.
Не заборавите новчић, добро опран и искуван, јер без њега чесница нема своју причу.
Први корак је увијек исти и увек важан. У мало млаке воде размутите квасац, шећер и кашику брашна. Оставите га неколико минута да запјени. Када се појаве мјехурићи, знате да је спреман.
У већу посуду сипајте брашно, направите удубљење у средини и додајте со, уље и надошли квасац. Постепено додајте остатак воде и месите стрпљиво. Тијесто треба да буде глатко, еластично и мекано под прстима, али да се не лијепи. Старији су говорили да се чесница мијеси док руке не заболе, јер се тада у њу преноси снага куће.
Пред крај убаците новчић и добро га сакријте у тесту. Обликујте погачу у круг, ставите је у подмазан плех и украсите по жељи. Плетенице, крст, класје или птице, сваки симбол носи своју поруку и своју жељу.
Прије печења, чесница мора да одмори. Покријте је чистом крпом и оставите најмање пола сата да надође. Премажите је жуманцетом како би добила златну боју и пеците у рерни загријаној на 200 степени, па смањите на 180. Када кухиња замирише, знате да је близу.
Права Божићна чесница се не сијече. Она се ломи рукама, дијели без ријечи и памти дуго након празника. У том тренутку схватите да мекота хљеба нема везе само са брашном, већ са оним што сте у њега унели док сте мијесили, пише портал "Она".
