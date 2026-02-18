Logo
Хоће ли Караџић бити привремено пуштен?

Извор:

АТВ

18.02.2026

15:20

Коментари:

0
Супруга Радована Караџића, Љиљана, преминула је данас у 81. години. Хоће ли први предсједник Републике Српске присуствовати сахрани супруге одлучиће Међународни резидуални механизам за кривичне судове.

Ријеч је о нечему што је било третирано као изузетак, а не правило, када су у питању хуманитарни разлози попут сахрана чланова породице.

Суд је у више наврата одобравао привремено пуштање на слободу из хуманитарних разлога.

Душану Фуштару (2003) одобрено је привремено одсуство како би присуствовао 40-дневном помену оцу.

Љиљана Зелен Караџић

Друштво

Преминула супруга Радована Караџића

Благоје Симић (2004) такође је добио дозволу привременог пуштања ради одржавања парастоса оцу.

Са друге стране, Винку Пандуревићу (2007) из истих разлога је захтјев одбијен.

Караџић већ једном одбијен

Радован Караџић је већ подносио захтјев за привремено пуштање на слободу како би присуствовао 40-дневном помену свом млађем брату Ивану. Тужилаштво се тада оштро противило, наводећи да би његово пуштање изазвало узнемиреност жртава и да постоји ризик од бјекства.

АТВ је послао упит Међународном резидуалном механизму за кривичне судове да ли ће Караџић бити привремено пуштен. По добијању одговора благовремено ћемо информисати читаоце.

Радован Караџић

