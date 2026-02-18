Logo
Преминула супруга Радована Караџића

Извор:

СРНА

18.02.2026

14:41

Коментари:

3
Преминула супруга Радована Караџића
Фото: Srna

Љиљана Зелен Караџић, супруга првог предсједника Републике Српске Радована Караџића, преминула је данас у Источном Сарајеву у 81. години, потврђено је у Болници "Србија".

Караџићева је по професији била неуропсихијатар, а од 1993. до 2002. године обављала је функцију предсједника Црвеног крста Републике Српске.

Љиљана Зелен Караџић рођена је 1945. године у Сарајеву, гдје је и завршила Медицински факултет.

Мјесто и датум сахране биће накнадно саопштени.

Коментари (3)
