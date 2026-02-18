Преминула супруга Радована Караџића

Извор:
СРНА
18.02.2026
14:41
Коментари:3
Љиљана Зелен Караџић, супруга првог предсједника Републике Српске Радована Караџића, преминула је данас у Источном Сарајеву у 81. години, потврђено је у Болници "Србија".
Караџићева је по професији била неуропсихијатар, а од 1993. до 2002. године обављала је функцију предсједника Црвеног крста Републике Српске.
Љиљана Зелен Караџић рођена је 1945. године у Сарајеву, гдје је и завршила Медицински факултет.
Мјесто и датум сахране биће накнадно саопштени.
