Одређен притвор осумњиченом за убиство ММА борца

Извор:

Курир

18.02.2026

14:34

Коментари:

0
Марку Даничићу, осумњиченом за учешће у убиству ММА борца Стефана Савића, одређен је притвор након хапшења. Даничић је 10. фебруара ове године из Хрватске ушао у Србију и крио се до хапшења, користећи личну карту свог брата Д. Д. издату у Републици Хрватској, како је потврдио министар унутрашњих послова.

- Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду 18. фебруара 2026. године донио је рјешење којим је остављено на снази претходно рјешење од 11. марта 2024. године, којим је ухапшеном одређен притвор који му се рачуна од 16. фебруара 2026. и може трајати најдуже 30 дана - наводе у саопштењу Вишег суда.

Hitna pomoć

Србија

Преминуо младић који је имао тешке повреде главе: Ево шта је полиција пронашла у његовом стану

Притвор је одређен због постојања опасности од бјекства, с обзиром на околности које указују да би могао поновити кривично дјело, као и због основане сумње да је извршио кривично дјело за које је предвиђена казна затвора преко десет година. Начин извршења и тежина посљедица дјела довели су и до узнемирења јавности, што би могло угрозити несметано вођење поступка.

Даничићу се на терет ставља извршење кривичног дјела тешко убиство у саизвршилаштву. Против рјешења о притвору дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду у року од три дана од пријема рјешења.

Тагови :

Стефан Савић

Марко Даничић

