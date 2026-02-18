Ухапшен Добојлија, у њиву бацио пакетиће марихуане и амфетамина

Извор:
Добојлија Д.М. ухапшен је због сумње да се бавио трговином наркотицима, а код њега је пронађено и одузето око пола килограма марихуане и 11 пакетића амфетамина, док су му у претресу куће откривени и предмети који потичу из крађе.
У ПУ Добој наводе да је Д.М. осумњичен да је починио кривична дјела неовлаштена производња и промет дрогом и омогућавање уживања дроге.
”Полицијски службеници су на подручју општине Петрово затекли Д.М. који је, када је уочио полицију, од себе одбацио непознате предмете у оближњу њиву”, наводе у ПУ Добој.
На лицу мјеста извршен је увиђај и пронађена је пластична тегла са 23 пакетића марихуане, масе 174,3 грама, пакет са 218,3 грама марихуане, двије кутије од бомби у којима су били три пакетића са 98,5 грама марихуане и 11 пакетића с бијелим прахом налик амфетамину, тежине 136,9 грама.
”По наредби Основног суда у Добоју извршен је претрес двије куће са помоћним објектима у Петрову које користи осумњичени. Том приликом пронађен је пакетић с бијелим прахом, предмети погодни за конзумирање дроге, одређена количина новца и предмети који произилазе из кривичног дјела тешка крађа извршеног у претходном периоду на подручју града Добоја”, наводе у полицији.
По комплетирању предмета надлежном Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај о извршеним кривичним дјелима против наведеног лица.
