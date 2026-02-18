Logo
Покосио пјешака па покушао побјећи: Ухапшен бахати возач

АТВ

18.02.2026

10:50

Покосио пјешака па покушао побјећи: Ухапшен бахати возач
Полицијски службеници Полицијске станице Челинац ухапсили су јуче Т.Г. из Челинца због сумње да је аутомобилом ударио пјешака, а затим побјегао са лица мјеста.

Он се сумњичи да је починио кривична дјела „Непружање помоћи лицу повријеђеном у саобраћајној незгоди“ и „Угрожавање јавног саобраћаја“.

Саобраћајна незгода догодила се око 12.50 часова у мјесту Јошавка, на магистралном путу Челинац – Укрина. У незгоди је учествовало непознато путничко возило које се удаљило са лица мјеста и пјешак Ч.Б. из Челинца, који је том приликом задобио тјелесне повреде.

Повријеђеном пјешаку љекарска помоћ указана је у Универзитетско-клиничком центру Републике Српске.

Полиција је извршила увиђај, а предузетим мјерама и радњама утврђено је да је Т.Г. управљао путничким возилом марке „Опел“ и да се након незгоде удаљио са лица мјеста.

Испитивањем је утврђено да је имао 2,42 промила алкохола у организму.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који ће предузети даље мјере и радње.

Саобраћајна несрећа

Челинац

povrijeđen pješak

