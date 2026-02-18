Покосио пјешака па покушао побјећи: Ухапшен бахати возач

Извор:
АТВ
18.02.2026
10:50
Коментари:0
Полицијски службеници Полицијске станице Челинац ухапсили су јуче Т.Г. из Челинца због сумње да је аутомобилом ударио пјешака, а затим побјегао са лица мјеста.
Он се сумњичи да је починио кривична дјела „Непружање помоћи лицу повријеђеном у саобраћајној незгоди“ и „Угрожавање јавног саобраћаја“.
Саобраћајна незгода догодила се око 12.50 часова у мјесту Јошавка, на магистралном путу Челинац – Укрина. У незгоди је учествовало непознато путничко возило које се удаљило са лица мјеста и пјешак Ч.Б. из Челинца, који је том приликом задобио тјелесне повреде.
Љубав и секс
Разводи све чешћи: Брак некада био светиња, данас лични избор
Повријеђеном пјешаку љекарска помоћ указана је у Универзитетско-клиничком центру Републике Српске.
Полиција је извршила увиђај, а предузетим мјерама и радњама утврђено је да је Т.Г. управљао путничким возилом марке „Опел“ и да се након незгоде удаљио са лица мјеста.
Испитивањем је утврђено да је имао 2,42 промила алкохола у организму.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који ће предузети даље мјере и радње.
Најновије
Најчитаније
12
54
12
49
12
47
12
43
12
42
Тренутно на програму