18.02.2026
Након дуже и тешке болести, у Добоју је данас у 84. години преминуо Борислав Паравац, угледни друштвено-политички радник и функционер Републике Српске и БиХ.
Паравац је рођен 1943. године у Костајници код Добоја. Дипломирао је на Економском факултету у Загребу 1966. године и низ година радио у струци те стекао углед признатог економисте у финансијском и комерцијалном сектору.
Након првих вишестраначких избора у БиХ као функционер СДС цијелу деценију обављао је дужност предсједника Извршног одбора Општине Добој. У најтежим временима деведесетих година био је председик Кризног штаба, преузимајући изузетно тешку и одговорну дужност коју је достојанствено носио до краја ратних сукоба деведесетих. Покушај кривичне одговорности за тај период рада резултовао је судским процесом који је након десет година окончан ослобађајућом пресудом и скидањем терета кривице с њега лично и локалне заједнице коју је водио.
Био је посланик Народне скупштине Републике Српске и делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, а затим и српски члан Предсједништва БиХ. Био је и члан Сената Републике Српске.
Одласком у пензију наставио је активан живот и рад, оснивањем фирме у којој је радио до посљедњих дана живота.
Током цијеле политичке и радне каријере интензивно је радио на побољшању животних услова на локалу и у цијелој Републици, а иза њега су остали бројни реализовани пројекти у области инфраструктуре, спорта, културе и духовног живота.
Цијели живот је провео у својој родној Костајници, гдје је формирао породицу и подигао двоје дјеце.
Комеморација поводом смрти Борислава Паравца биће одржана у петак у великој сали Павловић универзитета у 11.00 часова. Опијело и посљедњи испраћај биће испред породичне куће у Костајници у 13.00 часова.
