Хапшење у Градишци због тешке крађе

АТВ

18.02.2026

09:59

Фото: Ron Lach/Pexels

Полицијски службеници Станице Судске полиције Градишка ухапсили су јуче лице из Градачца оптуженог за продужено кривично дјело тешка крађа.

Наведено лице, Е.Х. (1997), ухапшено је на основу рјешења Основног суда Градишка.

Електро-Бијељина, састанак

Градови и општине

Електро-Бијељина: Усаглашавање инвестиција у електромрежу у Лопарама

Истог дана спроведен је и предат у притворску јединицу КПЗ Бања Лука у трајању од 30 дана или до окончања главног претреса пред горе наведеним судом.

Градишка

хапшење

Крађа

