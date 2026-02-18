Хапшење у Градишци због тешке крађе

Извор:
Полицијски службеници Станице Судске полиције Градишка ухапсили су јуче лице из Градачца оптуженог за продужено кривично дјело тешка крађа.
Наведено лице, Е.Х. (1997), ухапшено је на основу рјешења Основног суда Градишка.
Истог дана спроведен је и предат у притворску јединицу КПЗ Бања Лука у трајању од 30 дана или до окончања главног претреса пред горе наведеним судом.
