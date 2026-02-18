Ово су права радника када добију отказ као технолошки вишак

Запослени који је отпуштен као технолошки вишак има право на отпремнину, новчану накнаду и друга права која им припадају што многи не знају.

Добити отказ као технолошки вишак не значи да је прича завршена. Напротив, како објашњавају адвокати, период након престанка радног односа често је кључан за заштиту права запосленог.

Радницима се савјетује да у наредна три мјесеца прате огласе бившег послодавца, јер закон забрањује запошљавање друге особе на истим пословима у том року. Ако се појави конкурс за исто или суштински слично радно мјесто, то може бити основ за тужбу. Судови, притом, не гледају само назив позиције, већ стварни опис посла и одговорности - формално „преименовање“ радног места не значи да је отказ законит.

Према његовим ријечима, незаконит отказ најчешће се јавља у три ситуације:

Када послодавац није испоштовао процедуру (није донио програм рјешавања вишка или није јасно дефинисао критеријуме),

Када су критеријуми постојали, али нису правилно примјењени,

Када уопште није било стварних технолошких, економских или организационих промјена које би оправдале вишак.

Закон предвиђа да се прије отказа морају размотрити све могућности за задржавање запосленог - премјештај на друге послове, преквалификација, рад са непуним радним временом или ангажовање код другог послодавца.

Код већег броја отпуштања обавезно је доношење посебног програма. Запослени не би требало олако да потписују споразумни раскид уговора, јер тиме могу изгубити право на отпремнину, новчану накнаду и друга права која им припадају као технолошком вишку, пише Каматица.