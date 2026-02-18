Logo
Најљепше вијести: У Српској рођене 23 бебе

Извор:

АТВ

18.02.2026

08:16

Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, 12 дјечака и 11 дјевојчица, речено је у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је 11 беба, Добоју четири, Бијељини три, Зворнику двије, те по једна у Фочи, Источном Сарајеву и Градишци.

У Бањалуци је рођено пет дјечака и шест дјевојчица, Добоју три дјечака и дјевојчица, Бијељини двије дјевојчице и дјечак, Зворнику дјевојчица и дјечак, Фочи и Источном Сарајеву по дјечак и Градишци дјевојчица.

У породилиштима Приједор, Невесиње и Требиње није било порода.

