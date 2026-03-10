Хегсет: Данас ће бити "најинтензивнији напад"

Извор:
СРНА
10.03.2026
13:20

Министар одбране САД Питер Хегсет најавио је да ће данас бити "најинтензивнији дан напада" од почетка кампање против Ирана.
Он је новинарима рекао да ће САД послати до сада највећи број ловаца и бомбардера ка Ирану.
Хегсет је навео да је Иран у посљедња 24 часа испалио најмање пројектила на дневној бази до сада.
Према његовим ријечима, циљ операције је уништавање пројектила, сједишта намјенске индустрије и Ратне морнарице Ирана.
