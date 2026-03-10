Logo
Трамп након разговора с Путином укида санкције Русији?

Аутор:

АТВ

10.03.2026

12:11

Коментари:

Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће Сједињене Државе „неким земљама“ привремено укинути дио санкција повезаних с нафтом како би ублажиле несташицу на тржишту изазвану ратом између САД-а, Израела и Ирана.

Одлука је услиједила након телефонског разговора с руским предсједником Владимиром Путином, јавио је Гардијан.

Трамп је новинарима синоћ на Флориди рекао да ће Вашингтон привремено ублажити санкције против неких земаља док се не ријеши блокада Хормушког мореуз, кључне руте за глобалну трговину нафтом.

Трамп: Укидамо санкције док се Хормушки мореуз не отвори

„Имамо санкције против неких земаља. Те ћемо санкције уклонити док се мореуз не отвори“, рекао је Трамп новинарима, али није желио изнијети додатне детаље о томе на које се земље та одлука односи.

Према писању Гардијана, такав потез могао би значити даље ублажавање санкција на руску нафту. Ројтерс је, позивајући се на више извора, објавио да би та одлука могла додатно закомпликовати напоре западних земаља да казне Москву због рата који Русија води против Украјине.

Вашингтон тражи начин да смири тржиште нафте

Извори упознати с расправама у Вашингтону наводе да администрација разматра и друге мјере за смиривање тржишта нафте. Међу опцијама су пуштање нафте из америчких стратешких резерви или ограничавање извоза нафте из Сједињених Држава.

Гардијан подсјећа да је прошле седмице Вашингтон издао привремено изузеће којим је Индији допуштено куповати одређене пошиљке руске нафте како би се ублажио губитак снабдијевања с Блиског истока.

Цијене нафте нагло порасле због блокаде Хормушког мореуза

Блокада Хормушког мореуза, кроз који иначе пролази око петине свјетске трговине нафтом, готово је у потпуности зауставила промет нафтних танкера. Због тога су цијене референтних уговора за нафту у понедјељак накратко скочиле изнад 100 долара по барелу, највише од почетка Специјалне војне операције 2022. године, прије него што су се дјелимично повукле.

План Бијеле куће, раније представљен као покушај стабилизације саобраћаја кроз мореуз, предвиђа пратњу танкера америчким ратним бродовима те осигурање државних гаранција за осигурање бродова. Но, како наводи Гардијан, тај план за сада није значајно повећао промет кроз ту кључну поморску руту.

(Индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Русија

Доналд Трамп

Владимир Путин

Нафта

Америчке санкције

Хормушки мореуз

затворен Хормушки мореуз

