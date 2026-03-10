Трамп након разговора с Путином укида санкције Русији?

Аутор:АТВ
10.03.2026
12:11
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће Сједињене Државе „неким земљама“ привремено укинути дио санкција повезаних с нафтом како би ублажиле несташицу на тржишту изазвану ратом између САД-а, Израела и Ирана.
Одлука је услиједила након телефонског разговора с руским предсједником Владимиром Путином, јавио је Гардијан.
Трамп је новинарима синоћ на Флориди рекао да ће Вашингтон привремено ублажити санкције против неких земаља док се не ријеши блокада Хормушког мореуз, кључне руте за глобалну трговину нафтом.
„Имамо санкције против неких земаља. Те ћемо санкције уклонити док се мореуз не отвори“, рекао је Трамп новинарима, али није желио изнијети додатне детаље о томе на које се земље та одлука односи.
Trump announced lifting of some oil sanctions on Russia.— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) March 9, 2026
The SAME DAY we send OUR soldiers to defend YOUR bases with weapons developed at the cost of Ukrainian lives, you let those who killed them rebuild their cash reserves so they can kill more of us.
FUCKING UNBELIEVABLE!!!! pic.twitter.com/MF76Bkn8LP
Према писању Гардијана, такав потез могао би значити даље ублажавање санкција на руску нафту. Ројтерс је, позивајући се на више извора, објавио да би та одлука могла додатно закомпликовати напоре западних земаља да казне Москву због рата који Русија води против Украјине.
Извори упознати с расправама у Вашингтону наводе да администрација разматра и друге мјере за смиривање тржишта нафте. Међу опцијама су пуштање нафте из америчких стратешких резерви или ограничавање извоза нафте из Сједињених Држава.
Гардијан подсјећа да је прошле седмице Вашингтон издао привремено изузеће којим је Индији допуштено куповати одређене пошиљке руске нафте како би се ублажио губитак снабдијевања с Блиског истока.
Цијене нафте нагло порасле због блокаде Хормушког мореуза
Блокада Хормушког мореуза, кроз који иначе пролази око петине свјетске трговине нафтом, готово је у потпуности зауставила промет нафтних танкера. Због тога су цијене референтних уговора за нафту у понедјељак накратко скочиле изнад 100 долара по барелу, највише од почетка Специјалне војне операције 2022. године, прије него што су се дјелимично повукле.
План Бијеле куће, раније представљен као покушај стабилизације саобраћаја кроз мореуз, предвиђа пратњу танкера америчким ратним бродовима те осигурање државних гаранција за осигурање бродова. Но, како наводи Гардијан, тај план за сада није значајно повећао промет кроз ту кључну поморску руту.
(Индекс)
