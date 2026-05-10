Језива свједочења о убиству крим-инспектора: "Само је ушао и почео да пуца“

Аутор:АТВ
Коментари:1
Пуцњава у кафићу у склопу тржног центра у Крапини, у којој је ове недјеље, 10. маја, убијен крим-инспектор Р.Г. (52) шокирала је госте и раднике локала
Посебно потресна свједочења дали су конобари који су се у тренутку напада налазили свега неколико метара од убијеног полицајца.
Према ријечима свједока, све се догодило у свега неколико секунди, без икакве свађе или упозорења.
Конобар Доријан Шваљек, који је радио у кафићу у тренутку пуцњаве, испричао је за Загорје интернатионал да је мушкарац мирно ушао у локал, извадио пиштољ и запуцао.
"Човјек је дошао унутра с пиштољем, окренуо се према њему и три пута пуцао у њега, затим отишао ван и упуцао себе. Није било никакве свађе, баш ништа… Само је дошао у кафић и пуцао", рекао је Шваљек.
Како наводи, у локалу је тада било петнаестак људи.
"Страшно је било. Ја сам се скривао у складишту једно десет минута, док није дошла полиција", додао је потресени конобар.
Његова колегиница Викторија Жижак у тренутку пуцњаве узимала је наруџбу од убијеног полицајца.
Видно потресена, кроз сузе је описала шта се догодило.
Сцена
Ана Бекута донијела одлуку, повлачи се: "Оптерећује ме"
"Убио га је пред мојим очима. Три пута је пуцао у њега без и једне ријечи. Само је уперио пиштољ и пуцао", рекла је свједокиња.
Након пуцњаве, како каже, убица је погледао према њој.
"Након тога је скренуо поглед према мени, а ја сам побјегла у складиште", додала је.
Према ријечима конобарице, убица је и раније тог јутра био испред локала.
"Возио се испред кафића око пола осам и гледао унутра", испричала је.
Недуго након тога вратио се и починио злочин.
Како се раније сазнало, након пуцњаве на мјесто догађаја стигле су бројне полицијске екипе, као и хеликоптер хитне медицинске помоћи који је одвезао нападача.
Из Полицијске управе крапинско-загорске саопштено је да је полицијски службеник убијен ватреним оружјем док је био ван службе.
Према ранијим информацијама, убијен је водитељ Службе криминалистичке полиције ПУ крапинско-загорске Роберт Грилец, док је убица, према незваничним информацијама овог портала, подлегао повредама у болници.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
5 ч7
Регион
6 ч0
Регион
7 ч0
Регион
21 ч0
Најновије
Тренутно на програму