АТВ
10.05.2026 13:56

Језива свједочења о убиству крим-инспектора: "Само је ушао и почео да пуца“

Пуцњава у кафићу у склопу тржног центра у Крапини, у којој је ове нед‌јеље, 10. маја, убијен крим-инспектор Р.Г. (52) шокирала је госте и раднике локала

Посебно потресна свједочења дали су конобари који су се у тренутку напада налазили свега неколико метара од убијеног полицајца.

Према ријечима свједока, све се догодило у свега неколико секунди, без икакве свађе или упозорења.

"Дошао је унутра с пиштољем и одмах запуцао"

Конобар Доријан Шваљек, који је радио у кафићу у тренутку пуцњаве, испричао је за Загорје интернатионал да је мушкарац мирно ушао у локал, извадио пиштољ и запуцао.

"Човјек је дошао унутра с пиштољем, окренуо се према њему и три пута пуцао у њега, затим отишао ван и упуцао себе. Није било никакве свађе, баш ништа… Само је дошао у кафић и пуцао", рекао је Шваљек.

Како наводи, у локалу је тада било петнаестак људи.

"Страшно је било. Ја сам се скривао у складишту једно десет минута, док није дошла полиција", додао је потресени конобар.

Конобарица кроз сузе описала хорор

Његова колегиница Викторија Жижак у тренутку пуцњаве узимала је наруџбу од убијеног полицајца.

Видно потресена, кроз сузе је описала шта се догодило.

"Убио га је пред мојим очима. Три пута је пуцао у њега без и једне ријечи. Само је уперио пиштољ и пуцао", рекла је свједокиња.

Након пуцњаве, како каже, убица је погледао према њој.

"Након тога је скренуо поглед према мени, а ја сам побјегла у складиште", додала је.

Сумњиво понашање прије пуцњаве

Према ријечима конобарице, убица је и раније тог јутра био испред локала.

"Возио се испред кафића око пола осам и гледао унутра", испричала је.

Недуго након тога вратио се и починио злочин.

Полиција и хеликоптер хитне помоћи на терену

Како се раније сазнало, након пуцњаве на мјесто догађаја стигле су бројне полицијске екипе, као и хеликоптер хитне медицинске помоћи који је одвезао нападача.

Из Полицијске управе крапинско-загорске саопштено је да је полицијски службеник убијен ватреним оружјем док је био ван службе.

Према ранијим информацијама, убијен је водитељ Службе криминалистичке полиције ПУ крапинско-загорске Роберт Грилец, док је убица, према незваничним информацијама овог портала, подлегао повредама у болници.

