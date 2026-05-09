Језива несрећа у Хрватској: Мајка са двоје мале дјеце у ауту завршила на крову

Аутор:

АТВ
09.05.2026 20:18

Фото: МУП Хрватске

Мајка (34), која је управљала аутомобилом под дејством алкохола, излетјела је с пута и преврнула се на кров док је у возилу превозила двоје мале дјеце.

Како је саопштила полиција, несрећа се догодила јуче у раним послијеподневним часовима у даруварском приградском насељу Врбовац. У аутомобилу су се на задњем сједишту налазила двоје мале дјеце која су, срећом, била прописно везана у дјечијим сједалицама, што је спријечило трагичан исход.

Изгубила контролу у оштрој кривини

„У петак око 14.20 часова, у мјесту Врбовац, у Свибањској улици, догодила се саобраћајна несрећа у којој је путнички аутомобил завршио на крову. У возилу су се, уз 34-годишњу жену, налазила и њена дјеца“, потврдили су из полиције.

До несреће је дошло када је жена, усљед неприлагођене брзине, изгубила контролу над возилом у оштрој кривини. Аутомобил је захватио банкину, слетио са коловоза, ударио у бетонски зид и травнато узвишење, након чега се преврнуо на кров.

Алко-тестирањем је утврђено да је жена управљала возилом под утицајем алкохола од чак 2,13 промила.

Дјеца су у овој несрећи задобила лакше тјелесне повреде те су возилом Хитне медицинске помоћи превезена у пакрачку болницу на даљу обраду.

„Против жене слиједи оптужни приједлог, а полиција спроводи криминалистичко истраживање због сумње у кривично дјело повреде дјететових права, о чему су обавијештене и надлежне институције“, навели су из бјеловарске Полицијске управе, преноси портал Даница.хр.

