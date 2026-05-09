Атлетски митинг "Трофеј Бањалука" окупио више од 300 такмичара

АТВ
09.05.2026 20:12

Трка на шестом по реду атлетском митингу „Трофеј Бањалука"
На шестом по реду атлетском митингу „Трофеј Бањалука“ и Меморијалу Тијана Глигић Косић учествовало је више од 300 атлетичара из БиХ и земаља региона.

Као и свих претходних година кроз организацију митинга чува се успомена на Тијану, а сјећања на великог борца и успјешну спортисткињу не блиједе.

Међу најбољима на овогодишњем митингу била је Тамара Њежић која је славила на меморијалној трци на 100 метара с препонама. Из Бањалуке кући носи само позитивне утиске.

Првог мјеста на 110 метара препоне у мушкој конкуренцији домогао се члан македонске Делте Огњен Стефановски који је поставио и лични рекорд у овој дисциплини.

Сви атлетичари из Бањалуке носе вриједна искуства и окрећу се наредним изазовима, а организатори гледају унапријед - спремни да и наредне године понуде још јаче и бројније издање.

