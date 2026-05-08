Руководство БК Славија у Лозници: Нови састанак са челним људима српског бокса и спорта

08.05.2026 19:22

Фото: Уступљена фотографија

Руководство БК Славија узвратило је посјету Ненаду Боровчанину, предсједнику Боксерског савеза Србије, а састанку у Регионалном боксерском центру у Лозници присуствовали су и Зоран Гајић, министар спорта у Влади Србије и Дејан Томашевић, предсједник Олимпијског комитета Србије.

Заједно су посјетили и припремни камп за боксере из шест репрезентација који се спремају за наступ на 63. издању турнира “Београдски побједник” који ће се од 12. до 18. маја одржати у Обреновцу.

“Задовољство нам је што смо обишли Регионални боксерски центар и увјерили смо се да српски боксери имају најбоље могуће услове за рад. Радује ме и што смо одржали састанак на тему даље сарадње са Боксерским савезом Србије са фокусом на организацију Међународног турнира “Меморијал Радован Бисић” који се враћа на свјетску боксерску мапу.” рекао је Далибор Петковић, предсједник БК Славија.

Турнир “Меморијал Радован Бисић” биће одржан од 24. до 26. јула, а план је да поприште борби буде Трг Крајине у Бањалуци.

“Очекујемо долазак боксера из десетак репрезентација којима ће турнир “Меморијал Радован Бисић” да послужи и као провјера пред Медитеранске игре у италијанском Таранту на којима ће да наступе и боксери Славије Михајло Ђекић и Петар Средојевић, али и Европско првенство у Софији. То довољно говори да ћемо у Бањалуци угостити врхунске боксере који ће доћи у одличној форми. На нама је да све што планирамо спроведемо у дјело јер БК Славија, Бањалука и Републике Српска заслужују турнир највишег ранга.” рекао је Петковић

