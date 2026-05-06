Филип Филиповић завршио каријеру!

Некадашњи капитен ватерполо репрезентације Србије Филип Филиповић саопштио је да је завршио играчку каријеру након што је са Лос Анђелес Атлетик клубом освојио завршни турнир Националне лиге у Сједињеним Америчким Државама.
Филиповић (39) је прије двије године рекао да је завршио каријеру, али је ипак одлучио се врати из пензије и заигра у клубу из Лос Анђелеса.
- Нећете ме више видјети у базену, да. То је то. Одлучио сам. Нисам желио да најављујем ништа, јер кад год сам најављивао нешто би се десило. Као што сам рекао, добио сам сигнал и то је то. Посљедњи шут, посљедњи гол. Захвалан сам на томе што сам био дио овог клуба, ово је моја посљедња утакмица у каријери и нисам могао да замислим да ће се завршити овако - рекао је Филиповић на прослави титуле.
Он је навео да ће му недостајати енергија и осјећај који тренутно има.
- Не недостају ми голови, титуле... Јер сам освојио све. Али ова пријатељства, то ће ми фалити. Сада ћу кренути другим путем. Остаћу у ватерполу, али ће бити другачије од играња у базену - изјавио је српски ватерполиста.
Филиповић је са репрезентацијом Србије освојио 35 медаља, има два злата и две бронзе са Олимпијских игара. Поред тога има два злата, сребро и бронзу са свјетских првенстава. Био је седам пута шампион Европе, а има и сребро и бронзу са континенталних шампионата. Десет пута је стизао до титуле у Свјетској лиги, а једном је освојио бронзану медаљу.
Током клупске каријере играо је за Партизан, Нови Београд, Раднички, Солнок, Про Реко, Олимпијакос. Филиповић је освојио двије првренствене титуле са Партизаном, осам титула са Про Реком, уз пет трофеја клупског првака Европе.
Са Радничким је освојио Еврокуп, са Солноком Еврокуп и титулу у Мађарској. Олимпијакосу је донио првенствени трофеј, а са Новим Београдом има пехаре у Купу, првенству и Регионалној лиги, преноси Танјуг.
