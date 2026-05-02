Одлазак јунака: Умро је велики Алекс Занарди

Италијански возач Формуле 1 Алекс Занарди, а затим параолимпијац послије трагичног судара у којем је изгубио обје ноге, преминуо је 1. маја у 59. години, саопштио је Стефано Доменикали, предсједник и извршни директор Формуле 1.
"Суочио се са изазовима који би многе зауставили, али је наставио да иде напријед, увијек са осмијехом и невјероватном упорношћу. Његово насљеђе остаје снажно", поручио је Доменикали.
Занарди је током деведесетих година прошлог вијека био дио Формуле 1, наступајући за тимове Џордан, Минарди, Лотус и Вилијамс, са укупно 41 трком.
Најзапаженији период имао је у болиду Лотуса 1993. и 1994. године, кад је остварио и најбољи резултат у каријери, шесто мјесто на Великој награди Бразила.
Свјетску славу стекао је у америчком Индикар шампионату, гдје је освојио двије титуле.
Његову каријеру и живот обиљежила је тешка несрећа 2001. године на стази Лаузицринг у Њемачкој, послије које је остао без обје ноге.
Потврђене црне слутње о Михаелу Шумахеру?
Занарди се вратио тркама већ 2003. године, у специјално прилагођеном болиду, такмичећи се у шампионатима туристичких аутомобила, гдје је успио да се поново попне на побједничко постоље.
Паралелно са тим, Занарди се бавио и парабициклизмом, у којем је Параолимпијским играма 2012. и 2016. године освојио четири златне и двије сребрне медаље.
Занарди је затим 2020. године тешко повријеђен у саобраћајној несрећи у Италији, док је возио ручни бицикл, послије чега се дуго опорављао, преноси Тањуг.
