Одлазак јунака: Умро је велики Алекс Занарди

02.05.2026 12:58

Возач формуле 1
Италијански возач Формуле 1 Алекс Занарди, а затим параолимпијац послије трагичног судара у којем је изгубио обје ноге, преминуо је 1. маја у 59. години, саопштио је Стефано Доменикали, предсједник и извршни директор Формуле 1.

"Суочио се са изазовима који би многе зауставили, али је наставио да иде напријед, увијек са осмијехом и невјероватном упорношћу. Његово насљеђе остаје снажно", поручио је Доменикали.

Занарди је током деведесетих година прошлог вијека био дио Формуле 1, наступајући за тимове Џордан, Минарди, Лотус и Вилијамс, са укупно 41 трком.

Најзапаженији период имао је у болиду Лотуса 1993. и 1994. године, кад је остварио и најбољи резултат у каријери, шесто мјесто на Великој награди Бразила.

Свјетску славу стекао је у америчком Индикар шампионату, гдје је освојио двије титуле.

Његову каријеру и живот обиљежила је тешка несрећа 2001. године на стази Лаузицринг у Њемачкој, послије које је остао без обје ноге.

Занарди се вратио тркама већ 2003. године, у специјално прилагођеном болиду, такмичећи се у шампионатима туристичких аутомобила, гдје је успио да се поново попне на побједничко постоље.

Паралелно са тим, Занарди се бавио и парабициклизмом, у којем је Параолимпијским играма 2012. и 2016. године освојио четири златне и двије сребрне медаље.

Занарди је затим 2020. године тешко повријеђен у саобраћајној несрећи у Италији, док је возио ручни бицикл, послије чега се дуго опорављао, преноси Тањуг.

