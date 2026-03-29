Страшна сцена у Формули 1: Излетио са стазе при 308 км/х

Британски возач Формуле 1, Оливер Бирман из екипе Хас, доживио је тежак судар током јутрошње Велике награде Јапана, излетјевши са стазе при брзини од 308 км/х.
Бирманов болид ударио је у ограду силом од 50Г у кривини Спун, након што се приближио Колапинтовом возилу, уз значајну разлику у брзини између болида.
Покушавајући скренути лијево како би избјегао судар, излетио је на траву, изгубио контролу и ударио у ограду.
Возач је успио изаћи из болида шепајући, без сломљених костију, али је задобио контузију десног кољена.
"Имао је огромну брзину приближавања болиду испред себе па је морао предузети мјере избјегавања, извртио се на трави и ударио у ограду. Застрашујуће", рекао је шеф тима Хас, Ајао Комацу за "Скај Спортс" ТВ.
Такве разлике у брзини на стази повезане су с новом ером мотора, промјенама прописа и потребом возача да управљају већом снагом болида.
Лидер удружења возача Формуле 1, Карлос Сајнц истакао је да су се возачи бојали оваквих несрећа и позвао Међународну аутомобилску федерацију (ФИА) на интервенцију.
Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp— Formula 1 (@F1) March 29, 2026
