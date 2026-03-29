Logo
Large banner

Страшна сцена у Формули 1: Излетио са стазе при 308 км/х

Аутор:

АТВ

29.03.2026

16:55

Коментари:

0
Несрећа у Формули 1, Оливер Бирман излетио са стазе
Фото: Screenshot / X

Британски возач Формуле 1, Оливер Бирман из екипе Хас, доживио је тежак судар током јутрошње Велике награде Јапана, излетјевши са стазе при брзини од 308 км/х.

Бирманов болид ударио је у ограду силом од 50Г у кривини Спун, након што се приближио Колапинтовом возилу, уз значајну разлику у брзини између болида.

Покушавајући скренути лијево како би избјегао судар, излетио је на траву, изгубио контролу и ударио у ограду.

Возач је успио изаћи из болида шепајући, без сломљених костију, али је задобио контузију десног кољена.

"Имао је огромну брзину приближавања болиду испред себе па је морао предузети мјере избјегавања, извртио се на трави и ударио у ограду. Застрашујуће", рекао је шеф тима Хас, Ајао Комацу за "Скај Спортс" ТВ.

Такве разлике у брзини на стази повезане су с новом ером мотора, промјенама прописа и потребом возача да управљају већом снагом болида.

Лидер удружења возача Формуле 1, Карлос Сајнц истакао је да су се возачи бојали оваквих несрећа и позвао Међународну аутомобилску федерацију (ФИА) на интервенцију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

formula 1

несрећа

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner