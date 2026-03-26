На коју осовину иду боље гуме? Ово је савјет стручњака

Приликом сезонске замјене точкова многи се возачи суочавају с истом дилемом - на коју осовину монтирати гуме с дубљим профилом?
Иако се одговор може чинити једноставним, стручњаци упозоравају да треба узети у обзир неколико фактора како би се осигурала максимална сигурност у вожњи.
Већина аутомобила на нашим путевима има погон на предње точкова, што значи да се снага мотора преноси искључиво преко предње осовине.
Уз то, предње кочнице подносе већи дио силе кочења јер се тежина возила при заустављању пребацује према напријед. Због тога се предње гуме троше осјетно брже од задњих.
Основно правило је да гуме с дубљим профилом увијек треба монтирати на задњу осовину.
Разлог је једноставан: задња осовина кључна је за стабилност возила и одржавање правца. Ако су задње гуме истрошене, нарочито на мокрој цести, аутомобил постаје нестабилан и склон заношењу, а значајно расте и опасност од аквапланинга.
Ипак, ако на аутомобилу с предњим погоном увијек стављате лошије гуме напријед, а боље назад, разлика у дубини профила између осовина с временом ће се само повећавати.
Велика разлика у истрошености гума такође може нарушити стабилност возила. Зато је најбоље рјешење редовна ротација точкова између осовина како би се постигло равномјерно трошење.
Препоручује се ротирати точкове сваких 15.000 километара или приликом сваке сезонске измјене. Ово правило вриједи и за возаче који користе цјелогодишње гуме - они би требали замијенити положај гума барем једном годишње. Исто се односи и на возила са задњим погоном, гдје се гуме на погонској осовини брже троше.
Важно је напоменути да се гуме ротирају искључиво између предње и задње осовине на истој страни возила, како би профил на једној осовини увијек био подједнаке дубине. Дијагонална замјена могућа је само код симетричних гума. Асиметричне гуме имају профиле дизајниране за лијеву или десну страну возила и на спољној страни обично имају ознаку "Outside".
Такође, увијек треба пазити на смјер ротације означен стрелицом. Погрешно монтирана гума не може оптимално приањати, што доводи до лошијих возних својстава и повећаног ризика од аквапланинга.
Законски минимум за дубину профила гуме износи 1,6 милиметара, но то је знатно мање од онога што се сматра сигурним. Стручњаци препоручују најмање четири милиметра профила за зимске гуме, односно најмање два милиметра за љетне. Ако су ваше гуме испод тих вриједности, вријеме је за замјену. Дубину је најпрецизније измјерити посебним мјерачем.
Осим профила, важан је и податак о старости гуме, који се може ишчитати из такозваног ДОТ броја на бочници. Прве двије цифре означавају седмицу, а посљедње двије годину производње. Иако не постоји строго правило када је гума престара, на одлуку утичу начин кориштења и спољни услови.
Увијек треба провјеравати постоје ли знакови старења, попут пукотина или порозне гуме.
Занимљиво, Ауто Билд савјетује замјену најкасније након једанаест година, док АДАЦ препоручује да се гуме не користе дуже од шест година.
