На коју осовину иду боље гуме? Ово је савјет стручњака

26.03.2026

Приликом сезонске замјене точкова многи се возачи суочавају с истом дилемом - на коју осовину монтирати гуме с дубљим профилом?

Иако се одговор може чинити једноставним, стручњаци упозоравају да треба узети у обзир неколико фактора како би се осигурала максимална сигурност у вожњи.

Боље гуме напријед или назад?

Већина аутомобила на нашим путевима има погон на предње точкова, што значи да се снага мотора преноси искључиво преко предње осовине.

Уз то, предње кочнице подносе већи дио силе кочења јер се тежина возила при заустављању пребацује према напријед. Због тога се предње гуме троше осјетно брже од задњих.

Основно правило је да гуме с дубљим профилом увијек треба монтирати на задњу осовину.

Разлог је једноставан: задња осовина кључна је за стабилност возила и одржавање правца. Ако су задње гуме истрошене, нарочито на мокрој цести, аутомобил постаје нестабилан и склон заношењу, а значајно расте и опасност од аквапланинга.

Кључ је у редовној ротацији

Ипак, ако на аутомобилу с предњим погоном увијек стављате лошије гуме напријед, а боље назад, разлика у дубини профила између осовина с временом ће се само повећавати.

Велика разлика у истрошености гума такође може нарушити стабилност возила. Зато је најбоље рјешење редовна ротација точкова између осовина како би се постигло равномјерно трошење.

Препоручује се ротирати точкове сваких 15.000 километара или приликом сваке сезонске измјене. Ово правило вриједи и за возаче који користе цјелогодишње гуме - они би требали замијенити положај гума барем једном годишње. Исто се односи и на возила са задњим погоном, гд‌је се гуме на погонској осовини брже троше.

Важно је напоменути да се гуме ротирају искључиво између предње и задње осовине на истој страни возила, како би профил на једној осовини увијек био под‌једнаке дубине. Дијагонална замјена могућа је само код симетричних гума. Асиметричне гуме имају профиле дизајниране за лијеву или десну страну возила и на спољној страни обично имају ознаку "Outside".

Пица

Занимљивости

Пица од 11.000 евра: Ево због чега је толико скупа

Такође, увијек треба пазити на смјер ротације означен стрелицом. Погрешно монтирана гума не може оптимално приањати, што доводи до лошијих возних својстава и повећаног ризика од аквапланинга.

Када је вријеме за нове гуме?

Законски минимум за дубину профила гуме износи 1,6 милиметара, но то је знатно мање од онога што се сматра сигурним. Стручњаци препоручују најмање четири милиметра профила за зимске гуме, односно најмање два милиметра за љетне. Ако су ваше гуме испод тих вриједности, вријеме је за замјену. Дубину је најпрецизније измјерити посебним мјерачем.

Осим профила, важан је и податак о старости гуме, који се може ишчитати из такозваног ДОТ броја на бочници. Прве двије цифре означавају седмицу, а посљедње двије годину производње. Иако не постоји строго правило када је гума престара, на одлуку утичу начин кориштења и спољни услови.

Увијек треба провјеравати постоје ли знакови старења, попут пукотина или порозне гуме.

Занимљиво, Ауто Билд савјетује замјену најкасније након једанаест година, док АДАЦ препоручује да се гуме не користе дуже од шест година.

Више из рубрике

Пробушена гума: Да ли се више исплати крпљење или куповина нове?

Ауто-мото

Пробушена гума: Да ли се више исплати крпљење или куповина нове?

9 ч

0
Посебан Голф на аукцији

Ауто-мото

Продаје се посебан Голф кец: Свега 36 километара на сату

1 д

0
Може ли доћи до квара аутомобила ако останете без горива у вожњи?

Ауто-мото

Може ли доћи до квара аутомобила ако останете без горива у вожњи?

1 д

0
Покренута апликација: Ево како ће возачи бити упозорени на опасност

Ауто-мото

Покренута апликација: Ево како ће возачи бити упозорени на опасност

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

18

Лавров: Путин и Трамп се поштују и разговарају искрено

22

10

Инфлуенсерка пала са терасе хотела: Сломила кичму на 24 мјеста

22

09

Цијене авио-карата између Европе и Азије иду у небо

22

02

Миша Омега пронађен мртав: Како је власник 100 фирми стекао надимак

21

54

Цвијановић у Даласу: Било је задовољство послушати панел на којем је говорио Том Хоман

