Покренута апликација: Ево како ће возачи бити упозорени на опасност

24.03.2026
17:56
Белгијски програмер омогућава учесницима у саобраћају да путем регистарских ознака упозоре друге возаче на опасно понашање, уз филтрирање порука помоћу вјештачке интелигенције.
Емануел Лемал је, према наводима Фламанске радио-телевизије (ВРТ) покренуо апликацију "Плејтвејв" с циљем смањења тензије и агресије у саобраћају, омогућавајући корисницима да једни другима шаљу конструктивне поруке о понашању у саобраћају.
Како наводи, саобраћај у Бриселу често изазива фрустрације због непоштовања правила, попут неукључивања жмигавца, непажљивог отварања врата возила или неуступања првенства пјешацима, стога Лемал каже да је боље послати поруку "него показати средњи прст у вожњи", преноси Танјуг.
Апликација аутоматски преобликује увредљиве или импулсивне поруке у пристојнији и конструктиван тон уз помоћ АИ филтера, с циљем подстицања културе комуникације међу учесницима у саобраћају.
"Замало ме ниси избацио са пута отварањем врата, да ли икада гледаш у ретровизор?!", аутоматски постаје "здраво, отварањем врата замало ме ниси срушио са бицикла. Провјера ретровизора прије отварања врата може да спријечи незгоде. Молим те да запамтиш то".
Корисници путем апликације могу и да пријаве техничке проблеме на возилу, попут неисправног свјетла, ступе у контакт у случају штете или чак упуте похвалу за коректно понашање у саобраћају.
Регистрација захтијева унос мејл адресе, али она није повезана са регистарским ознакама, чиме се, како истиче, обезбјеђује анонимност корисника. Поруке упућене регистарским ознакама чији власници још не користе апликацију остају сачуване и биће достављене уколико се ти корисници касније региструју.
Апликација је бесплатна и доступна на холандском, француском и енглеском језику. Лемал наводи да пројекат нема комерцијалну сврху, додајући да је идеју развијао годинама, а да ју је реализовао након повреде на скијању, када је имао више времена.
