Метеоролог најавио ново погоршање времена, ево када стиже

Недим Сладић, метеоролог из БиХ огласио се на друштвеним мрежама и упутио јасно упозорење грађанима.
"Уколико путујете преко планинских пријевоја сјеверозападне Босне у четвртак, на пут без пуне зимске опреме ни под коју цијену. Бићете ми захвални, вјерујте", навео је Сладић на друштвеним мрежама.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода БиХ, јутрос је у Херцеговини преовладавало сунчано вријеме, док је у Босни било умјерено до претежно облачно, понегдје са слабом кишом, а на планинама и са слабим снијегом.
Температуре ваздуха у 7 сати износиле су: на Бјелашници -4 степена, у Дрвару 1, на Иван Седлу 2, у Бихаћу и Сокоцу 3, у Бугојну, Ливну, Приједору и Санском Мосту 4, у Сарајеву и Зеници 5, у Добоју, Сребреници и Тузли 6, у Бањалуци, Бијељини и Требињу 7, у Градачцу 9, те у Мостару 12 степени. Атмосферски притисак у Сарајеву износио је 944 милибара, што је за 2 милибара више од нормалног, уз тенденцију лаганог раста.
Током дана у Херцеговини се очекује претежно сунчано вријеме, док ће у Босни бити умјерено до претежно облачно. У првом дијелу дана локално је могућа слаба киша у централним и источним подручјима Босне, а на планинама и слаб снијег. На југу и југозападу пухаће умјерена до појачана бура, док ће у остатку земље превладавати слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни вјетар.
Највиша дневна температура кретаће се од 8 до 14, на југу и сјеверу до 18 степени.
У Сарајеву ће преовладавати умјерено до претежно облачно вријеме, уз могућност слабе кише у јутарњим сатима, а највиша дневна температура износиће око 10 степени.
У сриједу се очекује сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност, уз слаб до умјерен јужни и југозападни вјетар. Јутарње температуре кретаће се од 1 до 7, на југу до 9, а дневне од 10 до 16, на југу и сјеверу до 19 степени.
У четвртак слиједи погоршање времена, уз претежно облачно небо и кишу, док се на планинама и у вишим подручјима очекују сусњежица и снијег. У јутарњим сатима понегдје на крајњем сјеверозападу Босне могућа је и сусњежица.
Вјетар ће бити умјерен до јак, уз повремене олујне ударе јужног и југоисточног смјера, а током послијеподнева ће слабити и мијењати смјер на западни и југозападни. Јутарње температуре кретаће се од 2 до 8, на југу и сјеверу до 10, док ће дневне бити од 3 до 9, у Херцеговини, источној и дијелу централне Босне од 10 до 14, а на крајњем сјевероистоку Босне до 18 степени.
У петак ће задржати претежно облачно вријеме са кишом и локалним пљусковима, док се на планинама и у вишим предјелима очекују сусњежица и снијег. Вјетар ће бити слаб до умјерен сјеверни и сјеверозападни. Јутарње температуре износиће од -2 до 4, на југу до 8, а дневне од 2 до 8, на југу и сјевероистоку Босне до 12 степени, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода БиХ.
