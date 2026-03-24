Logo
Large banner

Метеоролог најавио ново погоршање времена, ево када стиже

Аутор:

АТВ

24.03.2026

17:46

Коментари:

0
Киша
Фото: Pexels

Недим Сладић, метеоролог из БиХ огласио се на друштвеним мрежама и упутио јасно упозорење грађанима.

"Уколико путујете преко планинских пријевоја сјеверозападне Босне у четвртак, на пут без пуне зимске опреме ни под коју цијену. Бићете ми захвални, вјерујте", навео је Сладић на друштвеним мрежама.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода БиХ, јутрос је у Херцеговини преовладавало сунчано вријеме, док је у Босни било умјерено до претежно облачно, понегд‌је са слабом кишом, а на планинама и са слабим снијегом.

Температуре ваздуха у 7 сати износиле су: на Бјелашници -4 степена, у Дрвару 1, на Иван Седлу 2, у Бихаћу и Сокоцу 3, у Бугојну, Ливну, Приједору и Санском Мосту 4, у Сарајеву и Зеници 5, у Добоју, Сребреници и Тузли 6, у Бањалуци, Бијељини и Требињу 7, у Градачцу 9, те у Мостару 12 степени. Атмосферски притисак у Сарајеву износио је 944 милибара, што је за 2 милибара више од нормалног, уз тенденцију лаганог раста.

Током дана у Херцеговини се очекује претежно сунчано вријеме, док ће у Босни бити умјерено до претежно облачно. У првом дијелу дана локално је могућа слаба киша у централним и источним подручјима Босне, а на планинама и слаб снијег. На југу и југозападу пухаће умјерена до појачана бура, док ће у остатку земље превладавати слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни вјетар.

Највиша дневна температура кретаће се од 8 до 14, на југу и сјеверу до 18 степени.

У Сарајеву ће преовладавати умјерено до претежно облачно вријеме, уз могућност слабе кише у јутарњим сатима, а највиша дневна температура износиће око 10 степени.

У сриједу се очекује сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност, уз слаб до умјерен јужни и југозападни вјетар. Јутарње температуре кретаће се од 1 до 7, на југу до 9, а дневне од 10 до 16, на југу и сјеверу до 19 степени.

У четвртак слиједи погоршање времена, уз претежно облачно небо и кишу, док се на планинама и у вишим подручјима очекују сусњежица и снијег. У јутарњим сатима понегд‌је на крајњем сјеверозападу Босне могућа је и сусњежица.

Вјетар ће бити умјерен до јак, уз повремене олујне ударе јужног и југоисточног смјера, а током послијеподнева ће слабити и мијењати смјер на западни и југозападни. Јутарње температуре кретаће се од 2 до 8, на југу и сјеверу до 10, док ће дневне бити од 3 до 9, у Херцеговини, источној и дијелу централне Босне од 10 до 14, а на крајњем сјевероистоку Босне до 18 степени.

У петак ће задржати претежно облачно вријеме са кишом и локалним пљусковима, док се на планинама и у вишим пред‌јелима очекују сусњежица и снијег. Вјетар ће бити слаб до умјерен сјеверни и сјеверозападни. Јутарње температуре износиће од -2 до 4, на југу до 8, а дневне од 2 до 8, на југу и сјевероистоку Босне до 12 степени, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

meteorolog

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner