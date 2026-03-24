"Ми памтимо": Парастос за жртве НАТО бомбардовања

Аутор:АТВ
24.03.2026
11:16
Коментари:4
У Храму Христа Спаситеља у Бањалуци у току је парастос за жртве НАТО бомбардовања Републике Српске Крајине, Републике Српске и Савезне Републике Југославије /СРЈ/, којем присуствују званичници Српске.
Присутни су предсједници Републике Српске Синиша Каран, Народне скупштине Ненад Стевандић, Владе Саво Минић, лидер САНСД-а Милорад Додик, министри у Влади Републике Српске, народни посланици, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић, одборници у Скупштини града Бањалука, представници Градске управе, представници Српског сабрања "Баштионик".
Парастос служе свештеници Епархије бањалучке.
Сирене у Бањалуци симболично ће се огласити вечерас у 19.55 часова, док ће поводом 27 година од бомбардовања бити угашена свјетла на згради Градске управе, у знак сјећања и пијетета према жртвама.
На данашњи дан навршило се 27 година од почетка агресије НАТО-а на СР Југославију која је трајала 78 дана.
