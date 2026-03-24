"Ми памтимо": Парастос за жртве НАТО бомбардовања

Аутор:

АТВ

24.03.2026

11:16

У Храму Христа Спаситеља у Бањалуци у току је парастос за жртве НАТО бомбардовања Републике Српске Крајине, Републике Српске и Савезне Републике Југославије /СРЈ/, којем присуствују званичници Српске.

Присутни су предсједници Републике Српске Синиша Каран, Народне скупштине Ненад Стевандић, Владе Саво Минић, лидер САНСД-а Милорад Додик, министри у Влади Републике Српске, народни посланици, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић, одборници у Скупштини града Бањалука, представници Градске управе, представници Српског сабрања "Баштионик".

Парастос служе свештеници Епархије бањалучке.

Сирене у Бањалуци симболично ће се огласити вечерас у 19.55 часова, док ће поводом 27 година од бомбардовања бити угашена свјетла на згради Градске управе, у знак сјећања и пијетета према жртвама.

На данашњи дан навршило се 27 година од почетка агресије НАТО-а на СР Југославију која је трајала 78 дана.

Више из рубрике

ХЕ Вишеград

Друштво

"Највећи дио отпада у Дрини долази из Србије и Црне Горе"

4 ч

0
Данас се треба помолити за здравље, благостање и спас душе!

Друштво

Данас се треба помолити за здравље, благостање и спас душе!

5 ч

0
Вађење крви

Друштво

Нови систем вађења крви у Републици Српској

15 ч

0
Асоцијација патриота

Друштво

Формирана Асоцијација патриота Републике Српске

16 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

12

38

Ухапшен малољетник, осумњичен за крађу 3.500 евра из кладионице

12

33

"Лука Модрић је 50 одсто наш": Исјечак из нове српске комедије подијелио Хрвате

12

28

ПСС: Станивуковић још у притвору

12

20

Петрић: Изборни губитници двије деценије понављају да губе изборе јер нема технологије

12

19

Додик: Никада не смијемо одустати од Српске и њеног статуса, БиХ је илузија

