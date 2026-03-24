Бесплатно полагање возачког испита за све вуковце у овој општини у Српској

АТВ
24.03.2026
Општина Источно Ново Сарајево и ове године обезбиједиће потпуно финансирање полагања возачког испита за вуковце двије средње школе са подручја ове локалне заједнице.
Ова мјера односи се на ученике Средње школе "28. јуни" и Средњошколског центра „Источна Илиџа“ који имају пријављено пребивалиште у општини Источно Ново Сарајево.
Из општинске управе наводе да се пракса подршке најуспјешнијим ученицима наставља и ове године, те да локална заједница већ трећу годину заредом у потпуности сноси трошкове полагања возачког испита за вуковце.
За ученике који су током школовања остварили одличан успјех, али нису имали просјек 5,00 у свим разредима, предвиђено је суфинансирање у износу од 50 одсто трошкова.
"Труд и залагање се препознају и награђују", поручују из Општинске управе, преноси Требиње.инфо.
Додатне информације о условима пријаве и роковима доступне су на званичној интернет страници општине Источно Ново Сарајево.
