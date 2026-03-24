Logo
Large banner

Аутор:

АТВ

24.03.2026

16:32

Коментари:

0
Бесплатно полагање возачког испита за све вуковце у овој општини у Српској
Фото: Pexels

Општина Источно Ново Сарајево и ове године обезбиједиће потпуно финансирање полагања возачког испита за вуковце двије средње школе са подручја ове локалне заједнице.

Ова мјера односи се на ученике Средње школе "28. јуни" и Средњошколског центра „Источна Илиџа“ који имају пријављено пребивалиште у општини Источно Ново Сарајево.

Из општинске управе наводе да се пракса подршке најуспјешнијим ученицима наставља и ове године, те да локална заједница већ трећу годину заредом у потпуности сноси трошкове полагања возачког испита за вуковце.

За ученике који су током школовања остварили одличан успјех, али нису имали просјек 5,00 у свим разредима, предвиђено је суфинансирање у износу од 50 одсто трошкова.

"Труд и залагање се препознају и награђују", поручују из Општинске управе, преноси Требиње.инфо.

Додатне информације о условима пријаве и роковима доступне су на званичној интернет страници општине Источно Ново Сарајево.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Возачки испит

Istočno Novo Sarajevo

besplatno

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner