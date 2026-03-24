Пјевачица из Србије мужу опростила невјеру: Била сам млада

24.03.2026
16:28
Пјевачица Наталија Trik FX једна је од ријетких која је отворено говорила о невјерству свог супруга Санија.
Наиме, познато је да је Сани прије неколико година преварио Наталију, али је она одлучила да не стави тачку на брак иако су се у медијима појавиле спекулације о њиховом разводу.
"Морам да кажем да сам ја тада била јако млада, са дјететом, нисам имала подршку својих родитеља. Можда са овим мозгом сада то не бих опростила. Али, била сам млада и неискусна и јако заљубљена у свог супруга, јако сам га вољела", испричала је у емисији на К1, преноси Телеграф.
На питање да ли и даље воли супруга након толико година брака, одговорила је:
"Наравно. За цијели живот. Ја сам заиста жељела свој брак, да га одржим… Нисам жељела да моје дијете пролази кроз никакве стресове и просто ниједан човјек ни једна жена у браку нису савршени и не може све да буде савршено, деси се, али није смак свијета. На срећу нама се то десило на почетку брака и признајем да му и дан данас причам о томе. Подсјећам га на то, да не заборави“.
