Шакири отказани сви концерти

24.03.2026

15:54

Фото: Tanjug

Велики концерт свјетске поп звијезде Шакире, који је требало да буде одржан у Дохи, одложен је због „регионалне ситуације“, саопштила је званична платформа Qatar Calendar.

Колумбијска пјевачица била је заказана за наступ 1. априла у оквиру своје свјетске турнеје, али је догађај помјерен усљед растућих тензија у региону.

Слична судбина задесила је и ОФФЛИМИТС Мусиц Фестивал у Абу Дабију, гдје је Шакира требало да наступи заједно са популарним бендом Јонас Бротхерс 4. априла. Организатори су у уторак саопштили да је фестивал одложен за новембар. Ово су најновији у низу отказаних и одложених културних и спортских догађаја у државама Персијског залива, које су се нашле у сјенци растућег сукоба између Ирана и Сједињених Америчких Држава.

Због безбједносних разлога, амерички пјевач Јосх Гробан отказао је концерте планиране у Дубаију и Бахреину. Ни спорт није остао поштеђен посљедица кризе. Организатори Формула 1 отказали су обје трке планиране за април – у Бахреину и саудијском граду Џеди. Такође, отказана је и фудбалска утакмица између актуелних шампиона Европе и Јужне Америке, репрезентација Шпаније и Аргентине, која је требало да буде одиграна у Катару.

Све веће геополитичке тензије остављају озбиљне посљедице на међународна дешавања, показујући да сукоби великих сила не утичу само на политику, већ и на глобалну културу, спорт и забаву, преноси Телеграф.

