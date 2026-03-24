Цијене горива нагло порасле широм Европе

24.03.2026

15:09

Мушкарац сипа гриво у аутомобил.
Фото: Tanjug/AP

Цијене горива су нагло порасле широм Европе након ескалације на Блиском истоку и блокаде Ормуског мореуза, при чему су цијене бензина у Великој Британији порасле за више од девет одсто, а цијене дизела за више од 17 одсто.

У анализи агенције РИА Новости на основу података Министарства за енергетску безбједност и нето нулту потрошњу у Великој Британији, цијене бензина на бензинским пумпама од јуче су достигле 144,16 пенија /1,85 долара/ по литру.

То представља пораст од више од девет одсто од 2. марта, када је просјечна цијена износила 132,14 пенија /1,73 долара/.

Цијене дизела порасле су са 142,15 пенија на 166,88 пенија по литру у истом периоду, што је повећање од више од 17 одсто. На годишњем нивоу, дизел је порастао за 23,8 одсто.

Италија је, такође, забиљежила значајну нестабилност цијена горива, а на бензинским пумпама цијена се мијења готово сваки дан.

Након што је италијанска Влада смањила акцизе у сриједу, 18. марта, како би се супротставила повећању цијена, цијене на бензинским пумпама су у петак, 20. марта, пале на 1,835 евра /2,2 долара/ за дизел и на 1,659 евра /1,9 долара/ за бензин, али је ефекат био краткотрајан.

До данас, просјечне цијене су поново порасле на 2,021 евро за дизел и на 1,736 евра за бензин.

У Њемачкој се ситуација приближава рекордним нивоима. Према аутомобилском клубу АДАЦ, који прати цијене на бензинским пумпама широм земље, дизел би могао да достигне историјске максимуме од марта 2022. године већ наредне седмице ако се тренутни тренд настави.

Цијене бензина и дизела су скочиле након америчких и израелских удара на Иран. Према подацима АДАЦ-а, током викенда литар дизела коштао је више од 56 евроценти више него дан прије почетка сукоба, а бензин је био скупљи за више од 30 евроценти.

На дан 22. марта просјечна дневна цијена дизела била је 2,306 евра по литру, а бензин Е10 2,085 евра по литру.

