Инвестирали у злато, па за неколико дана изгубили сву зараду

Извор:

Танјуг

24.03.2026

13:38

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Цијена злата је пала на око 4.200 долара по унци у посљедњих неколико дана, а тренутно се стабилизује на 4.400 долара, чиме је избрисан значајан дио добитака остварених у претходним мјесецима.

Овакво кретање, кажу стручњаци, дјелује неуобичајено у контексту растућих геополитичких тензија, када се обично очекује раст цијене злата, али напомињу да је у овом тренутку тржиште прије свега вођено макроекономским факторима.

Ескалација сукоба довела је до наглог раста цијена нафте, чиме су додатно појачани глобални инфлаторни притисци, што је, заузврат, ојачало амерички долар и повећало очекивања да ће каматне стопе остати на вишем нивоу дужи временски период.

У таквом окружењу, инвестиционо злато губи дио своје привлачности, јер не доноси принос и постаје мање конкурентно у односу на алтернативне инвестиционе инструменте, кажу у међународној финансијској групацији специјализованој за трговину инвестиционим златом и сребром Tavex.

Како је наведено, улога ђубрива у региону често се потцјењује.

Око 10 одсто глобалне трговине ђубривима пролази кроз мореуз Ормуз, при чему је концентрација знатно већа за одређене кључне категорије - приближно 30 одсто азотних ђубрива и око 20 одсто амонијака.

У комбинацији са чињеницом да у земљама као што су Катар и Саудијска Арабија између 50 одсто и 65 одсто БДП-а директно зависи од енергетских ресурса и повезаних индустрија, како је наведено, сваки ризик по ове токове ствара потребу за брзом ликвидношћу.

Прочитајте више

У Денверу забринути због Николе Јокића

Кошарка

У Денверу забринути због Николе Јокића

2 ч

0
Велики обрт у ЕУ: ЕК неће предложити одбацивање руске нафте

Економија

Велики обрт у ЕУ: ЕК неће предложити одбацивање руске нафте

2 ч

0
Гдје је Станивуковић? Хрвати кажу да је пуштен ноћас у 2, ПСС тврди да је у притвору

Регион

Гдје је Станивуковић? Хрвати кажу да је пуштен ноћас у 2, ПСС тврди да је у притвору

2 ч

2
Детаљи убиства у Чапљини: Жртва пронађена пред вратима, осумњичени ходао с ножем

Хроника

Детаљи убиства у Чапљини: Жртва пронађена пред вратима, осумњичени ходао с ножем

3 ч

0

Више из рубрике

Велики обрт у ЕУ: ЕК неће предложити одбацивање руске нафте

Економија

Велики обрт у ЕУ: ЕК неће предложити одбацивање руске нафте

2 ч

0
Хормушки мореуз

Економија

Иран почео наплаћивати пролаз кроз Хормушки мореуз, цијена папрена

3 ч

0
Шта се догодило јуче 15 минута прије објаве Доналда Трампа која је оборила цијену нафте?

Економија

Шта се догодило јуче 15 минута прије објаве Доналда Трампа која је оборила цијену нафте?

4 ч

0
Нафта

Економија

Ко највише профитира од раста цијена нафте?

6 ч

0

