Инвестирали у злато, па за неколико дана изгубили сву зараду

24.03.2026
13:38
Цијена злата је пала на око 4.200 долара по унци у посљедњих неколико дана, а тренутно се стабилизује на 4.400 долара, чиме је избрисан значајан дио добитака остварених у претходним мјесецима.
Овакво кретање, кажу стручњаци, дјелује неуобичајено у контексту растућих геополитичких тензија, када се обично очекује раст цијене злата, али напомињу да је у овом тренутку тржиште прије свега вођено макроекономским факторима.
Ескалација сукоба довела је до наглог раста цијена нафте, чиме су додатно појачани глобални инфлаторни притисци, што је, заузврат, ојачало амерички долар и повећало очекивања да ће каматне стопе остати на вишем нивоу дужи временски период.
У таквом окружењу, инвестиционо злато губи дио своје привлачности, јер не доноси принос и постаје мање конкурентно у односу на алтернативне инвестиционе инструменте, кажу у међународној финансијској групацији специјализованој за трговину инвестиционим златом и сребром Tavex.
Како је наведено, улога ђубрива у региону често се потцјењује.
Око 10 одсто глобалне трговине ђубривима пролази кроз мореуз Ормуз, при чему је концентрација знатно већа за одређене кључне категорије - приближно 30 одсто азотних ђубрива и око 20 одсто амонијака.
У комбинацији са чињеницом да у земљама као што су Катар и Саудијска Арабија између 50 одсто и 65 одсто БДП-а директно зависи од енергетских ресурса и повезаних индустрија, како је наведено, сваки ризик по ове токове ствара потребу за брзом ликвидношћу.
