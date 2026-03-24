Велики обрт у ЕУ: ЕК неће предложити одбацивање руске нафте

Аутор:

АТВ

24.03.2026

13:28

Коментари:

0
Европска комисија неће предложити план за постепено одбацивање руске нафте на састанку 15. априла, саопштила је портпарол Комисија Ана Каиса Итконен.

Она је навела да за сада није одређен нови датум за предлагање плана.

"Документи се предају колегијуму тек када су довољно зрели. То може временом да се промијени", рекла је Итконенова на конференцији за новинаре.

Европска комисија је избрисала датум 15. април у данас објављеном ажурираном распореду, преноси Срна.

