Велики обрт у ЕУ: ЕК неће предложити одбацивање руске нафте

24.03.2026
Европска комисија неће предложити план за постепено одбацивање руске нафте на састанку 15. априла, саопштила је портпарол Комисија Ана Каиса Итконен.
Она је навела да за сада није одређен нови датум за предлагање плана.
"Документи се предају колегијуму тек када су довољно зрели. То може временом да се промијени", рекла је Итконенова на конференцији за новинаре.
Европска комисија је избрисала датум 15. април у данас објављеном ажурираном распореду, преноси Срна.
