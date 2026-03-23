Може ли забрана извоза пилетине пореметити домаће тржиште?

23.03.2026
Перадарски сектор БиХ суочава се са озбиљним проблемима, након што је Европска унија привремено забранила извоз пилећег меса, због појаве птичијег грипа на једној фарми у Петровцу. Ова ситуација пореметиће тржиште, јер је извоз стао и добар дио пилећег меса преусмјериће се на полице у Републици Српској, истакао је кооперанте Перутнине Птуј и пољопривредни произвођач Илија Цвијић.
"Један дио пласмана који они раде, пошто је то уговорена производња, мора све бити договорено, од инкубације пилета до нас коопераната, то је један ланац и ово је направило поремећај, тако да ће један дио морати да ставе у лед да би сачекало боље вријеме. Ми као кооперанти који радимо за Перутнину, очекујемо да ће то да стане, ако не, онда у наредном периоду могло би да се смањи број турнуса што значи, ми смо планирали 6 турнуса у години да урадим, да нам смање за један или два, ако се не буде могао наћи пласман на тржишту за то месо", рекао је Илија Цвијић, пољопривредни произвођач
На овој фарми се тренутно налази 20.000 бројлера, које чекају свој извоз. Годишње се овде произведе око 400.000 килограма меса.
На хиљаде тона пилећег меса остаје на домаћем тржишту, стварају се додатни трошкови складиштења, а произвођачи трпе губитке. Перадари у БиХ се надају да ће у првој седмици априла, извоз бити поново дозвољен.
"Око 1.500 тона пилећег меса које је требало да оде из Босне, на неки начин, један дио је отишао као жива мјера ван Босне у земље Цефте, а највећи дио тога је замрзнут и дио је пласиран на наше домаће тржиште, што је створило неку додатну количину, тако да имамо и некакав негативан ефекат на цијенама. И ми имамо неке најаве од Министарства и они су већ урадили, и министарство и Републички инспекторат и канцеларија за ветеринарство у Сарајеву на челу са господином Бошковићем да нам бар земље Цефте отворе", рекао је Велибор Поповић, предсједавајући Координационог одбора перадара БиХ.
И најављена блокада превозника забрињава Перадарски сектор, јер како кажу, то ће утицати на производњу сточне хране.
"Што се тиче сектора живинарства у БиХ ми смо јако забринути блокадама граница од стране превозника, забринути смо у смислу да проток роба и са једне и са друге стране, наравно у том случају је угрожен, ми морамо бити свјесни да ми не производимо комплетну сточну храну, односно производимо али не све компоненте", рекао је Велибор Поповић, предсједавајући Координационог одбора перадара БиХ.
Забрана извоза пилећег меса на минимум 30 је стандардни протокол Европске уније, према земљама трећег свијета. Није могуће извршити регионализацију, него се аутоматски суспендује комплетно тржиште док се не докаже да нема више птичијег грипа, наводе из министарства.
"Путем канцеларије за ветеринарство ћемо обавијестити генерални директорат за здравље животиња у Бриселу и ја се надам да ћемо ми и колеге из федерације су такође у обавези да то ураде, јер угрожени круг захвата и подручје федерације општине Грачанице и да ћемо кроз траје један заједнички детаљан извјештај доказати да наш систем функционише, ради и да смо показали да смо успјешно санирали ово жариште", рекао је Његослав Лукић, помоћник министра за ветеринарство у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске
Док се чека одлука европских институција о поновном отварању тржишта, произвођачи упозоравају да вријеме истиче. Сваки дан без извоза значи нове губитке, вишак робе на домаћем тржишту и све већу неизвјесност перадарског сектора у БиХ.
