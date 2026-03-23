Мљекарство у Српској у сталном расту

На дједовини у Озерковићима, Зорановићи се традиционално баве сточарством. Имају 20-ак грла. На фарми раде отац и син. Фарму су засновали 2004. године због недостатка посла. Од мљекарства Никола се и школовао, а данас он од мљекарства храни своју дјецу.
"У овом периоду производња око 150 литара, у мужи је око 10 грла, неке су ту при крају са лактацијом, неке тек ступају тако да ми смо у овом крају, ово је пасиван крај, тако да смо ми задовољни, љети је 300 литара дневно.Не можемо рећи да нисмо задовољни, имамо субвенције државе 30 пфенинга по литру млијека, сад је скоро усвојено и по 500КМ по грлу, кад погледамо регион не можемо ни рећи да је то мало", рекао је Никола Зорановић, дипломирани инжењер пољопривреде, Озерковићи, Соколац.
"1470 грла је на ПД Семберије у Бијељини. Капацитети су попуњени, надају се проширењу како би стало још грла, како би удовољили захтјевима тржишта за млијеком које испоручују. Приоритет ове фарме,од круцијалног и фундаменталног значаја је производња млијека.Производња млијека је у узлазној путањи у посљедњих седам година. Тренутно на мужи имамо 424 грла, шталски просјек производње млијека је око 26 литара што ћете признати да је веома добар просјек у односу на бројно стање и имамо преко 370 000 литара на мјесечном нивоу. Што се тиче откупа, он иде редовно, редовни су и подстицаји", рекао је Радослав Секулић, главни технолог у сточарству ПД Семберија, Бијељина.
У посљедње двије године Република Српска биљежи раст производње млијека, а производња је повећана за око 15 милиона литара. То није случајно, већ је резултат континуиране и снажне подршке мљекарском сектору, који и данас има највеће учешће у аграрном буџету Републике Српске — чак 43 одсто.
"На првом мјесту је то подршка по литру на другом мјесту је подршка по грлу, имамо и додатну подршку када је у питању одгој јуница из домаће производње што нема нико други у БиХ, једини дајемо премију сваког мјесеца, то само Република Српска даје, сви други дају подршку на кварталном нивоу, ми смо једини одвојили када је у питању мљекарство и Удружење мљекара, 500 000КМ за изградњу мљекаре у Прњавору. Ми смо у овој години подигли издвајања за тај сектор 30 фенинга фиксно по литру, 500КМ по грлу плус смо уназад двије или три године дали и 200 КМ за домаћинства изнад 1000 метара надморске висине", рекао је Саша Лалић, помоћник пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Посебно је важно нагласити да су у јануару и фебруару ове године Агенцији за аграрна плаћања достављене веће количине откупљеног млијека него у истом периоду претходне године. То је најбољи одговор на покушаје стварања погрешне слике у јавности. Дакле, чињенице говоре јасно — производња постоји, откуп постоји, а систем подршке функционише.
Сектор мљекарства је у посљедњем периоду додатно ојачан кроз више програма подршке у којима мљекари активно учествују. Иза нас су већ два успјешно реализована мађарска програма, трећи је у току, а мљекари су обухваћени и бјелоруским програмом подршке. Истовремено, значајна средства усмјерена су и у модернизацију фарми. Само у посљедњих мјесец дана пољопривредним произвођачима исплаћено је више од 31 милион КМ.
