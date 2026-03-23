Умјесто најављених протеста - преговори

23.03.2026
Проблеми превозника се гомилају, а рјешења још нема. Умјесто најављених блокада граница – за сада преговори. Њихови кључни захтјеви остају исти - право на несметано обављање међународног транспорта, јасно дефинисање статуса професионалних возача те амнестија свих досад изречених забрана уласка.
"Након састанка у Влади РС, јасно је – рјешење није у рукама само једне институције. Због тога је упућен позив за хитан састанак свих надлежних, већ у сриједу на граничном прелазу Градишка", рекао је Игор Бебен, предсједник Удружења друмских пријевозника Републике Српске.
"Састанак је био конструктиван, радили смо на неким техничким питањима гдје се премијер Српске Саво Минић конкретно ангажовао да се неки проблеми који су у његовој надлежности одмах рјешавају", рекао је Дино Дурмић, предсједник Конзорцијума "Логистика БиХ".
"Данас је донесена одлука да се ослободи кретање цистерни, не зато што, како је навео, попуштају под притиском МУП-а него да грађани не би трпили посљедице", рекао је Никола Брковић, члан Конзорцијума "Логистика БиХ".
Из Владе Републике Српске поручују – разумију проблем, спремни су на све врсте преговора, али упозоравају да блокаде граница нису рјешење.
"Оно што сам јасно и недвосмислено рекао нашим партнерима, да нећемо дозволити блокирање границе. Не може се десити да не улази гориво, не може се десити у ово вријеме таква ненадокнадива штета која може наступити", рекао је Саво Минић, премијер Републике Српске
Предсједник СНСД-а Милорад Додик сматра да је Влада Српске на страни превозника и да ће наставиће институционално да се бори за њихова права, али не подржава блокаде граница јер наносе директну штету домаћој економији.
"Патриотски би било да кажемо да идемо сада у Сарајево и кажемо више неће бити донесене одлуке о европском путу БиХ, док се не ријеши питање наших превозника. Видјеће да ће то успјети за пар мјесеци", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Иако су протести за сада обустављени, превозници поручују да су спремни на преговоре и проналазак рјешења. Међутим, уколико изостане конкретан одговор надлежних институција, упозоравају – протести ће бити усмјерени управо ка онима који рјешење држе у својим рукама.
