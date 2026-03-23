Цвијановић предложила одржавање ванредне сједнице Предсједништва

АТВ

23.03.2026

17:01

Жељка Цвијановић
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић предложила је одржавање ванредне сједнице Предсједништва БиХ на којој би била донесена одлука којом се осуђују напади Ирана на државе Савјета за сарадњу у Заливу (ГЦЦ) и Јордан, сазнаје Срна.

Такође, том одлуком би се дала подршка и приступило коспонзорству резолуције Савјета за људска права УН истог садржаја.

Према сазнањима Срне, Цвијановићева сматра да је, имајући у виду најновије ескалације на Блиском истоку, укључујући нападе усмјерене на више држава које нису стране у сукобу, неопходно да Предсједништво БиХ заузме јасан, недвосмислен и правовремен став.

Подршка и коспонзорство ове резолуције представљали би јасан сигнал опредијељености БиХ за поштовање међународног права, солидарност са погођеним државама и заштиту цивилног становништва.

Имајући у виду да је расправа у Савјету за људска права УН заказана за 25. март, Цвијановићева је, позивајући се на Пословник о раду Предсједништва БиХ, оцијенила да је неопходно да Предсједништво БиХ благовремено донесе одлуку која ће омогућити активно учешће БиХ, укључујући коспонзорство резолуције и јасно дипломатско позиционирање.

