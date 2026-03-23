Цвијановић предложила одржавање ванредне сједнице Предсједништва

23.03.2026
17:01
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић предложила је одржавање ванредне сједнице Предсједништва БиХ на којој би била донесена одлука којом се осуђују напади Ирана на државе Савјета за сарадњу у Заливу (ГЦЦ) и Јордан, сазнаје Срна.
Такође, том одлуком би се дала подршка и приступило коспонзорству резолуције Савјета за људска права УН истог садржаја.
Према сазнањима Срне, Цвијановићева сматра да је, имајући у виду најновије ескалације на Блиском истоку, укључујући нападе усмјерене на више држава које нису стране у сукобу, неопходно да Предсједништво БиХ заузме јасан, недвосмислен и правовремен став.
Подршка и коспонзорство ове резолуције представљали би јасан сигнал опредијељености БиХ за поштовање међународног права, солидарност са погођеним државама и заштиту цивилног становништва.
Имајући у виду да је расправа у Савјету за људска права УН заказана за 25. март, Цвијановићева је, позивајући се на Пословник о раду Предсједништва БиХ, оцијенила да је неопходно да Предсједништво БиХ благовремено донесе одлуку која ће омогућити активно учешће БиХ, укључујући коспонзорство резолуције и јасно дипломатско позиционирање.
