Поново нису усвојене заштитне мјере, против били министри из реда Хрвата

Аутор:АТВ
23.03.2026
15:47
Савјет министара ни у другом кругу гласања није усвојио одлуку о увођењу привремене заштитне мјере приликом увоза челика и челичних производа, коју је предложило Министарство спољне трговине и економских односа, јер су против били министри из реда хрватског народа.
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац изјавио је да је одлука о увођењу заштитне мјере у складу са Споразумом о стабилизацији и придруживању /ССП/ и да не зна зашто су министри из реда хрватског народа гласали против.
"Чини ми се да је овај Савјет министара општа карикатура. О важним темама, као што су превозници, челик и нека друга питања, демонстрира се невјешта потреба да се изолујемо од рјешавања тих проблема", рекао је Кошарац новинарима у Сарајеву након сједнице Савјета министара.
Он је навео да се поставља питање шта је улога Савјета министара ако није да институционално буде уз превознике и води рачуна о спољнотрговинском промету.
"О чему онда треба да одлучујемо?", упитао је Кошарац, преноси "Срна".
Истакао је да је одлука о увођењу заштитне мјере, коју је предложио, добила позитивно мишљење влада Републике Српске и Федерације БиХ, те комплетног коморског система у БиХ.
"Појединци из Савјета министара треба да преузму одговорност након низа упозорења да ће доћи до озбиљних проблема када је у питању рударство, енергетика и транспорт", рекао је Кошарац, додајући да је по процјени неких синдикалних организација угрожено око 11.000 радних мјеста.
Указао је да су негативан биланс и стање у жељезари, а тиме у рудницима, те самим тим и жељезницама ФБиХ и Републике Српске условљени повећаним увозом челика из Италије, Кине и Турске, док је БиХ приликом извоза оптерећена Механизмом прекограничног усклађивања угљеника - ЦБАМ.
"То довољно говори о потреби да у складу са надлежностима предложимо одлуку о увођењу заштитних мјера као што су то урадиле и све остале земље окружења", рекао је Кошарац и подсјетио да је предложена привремена одлуку на 200 дана што ССП омогућава, као и увођење царина од 20 одсто, уз депоновање тих средстава до детаљне анализе након 200 дана.
Навео је да министре из реда хрватског народа у Савјету министара треба питати зашто нису подржали одлуку, додајући да не зна да ли неко некога штити.
"Не знам да ли неко није имао довољно информација, али мислим да је најкредибилнија информација било упозорење синдикалних организација", рекао је Кошарац.
