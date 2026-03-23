ФЗО Републике Српске уводи мобилну апликацију "Моје здравство"

Аутор: АТВ
23.03.2026
15:32
Фонд здравственог осигурања Републике Српске константно ради на унапређењу квалитета и доступности здравствене заштите за своје осигуранике, као и на информисању осигураника, јер је изузетно важно да осигураници знају своја права, али и да имају увид у трошкове здравствених услуга које су користили. Управо због тога, осигураницима ће од наредног мјесеца бити доступна мобилна апликација "Моје здравство", навели су из Фонда.
- Наш циљ је интегрисан и сигуран здравствени систем за осигуранике и све грађане Републике Српске. Апликација "Моје здравство" омогућиће осигураницима увид у њихов здравствени картон, али и у укупне трошкове здравствене заштите. Биће видљиво колико су осигураници издвојили за партиципацију, а колико је из средстава обавезног здравственог осигурања плаћено за пружене услуге - истакла је замјеница директора ФЗО Српске за стратешко управљање здравственим системом Ранка Кнежевић.
Она је додала да ће један од наредних корака бити и увођење анкете у мобилну апликацију, односно осигураници ће имати могућност да након коришћења здравствених услуга дају своју оцјену, да изразе задовољство/незадовољство одређеном здравственом услугом.
- На овај начин пацијента стављамо у фокус. Тежимо ка здравственом систему који је фокусиран ка потребама пацијената, систему који се прилагођава пацијентима, а не да се пацијент прилагођава здравственом систему - нагласила је она.
Директор Фонда Дејан Кустурић је, такође, истакао да Фонд константно настоји да унапређује систем и да олакша приступ здравственој заштити за све своје осигуранике.
- Здравство није бесплатно и кроз мобилну апликацију осигураници ће тачно видјети колика су издвајања Фонда, а колико је пацијент издвојио кроз партиципацију - нагласио је Кустурић.
Развој мобилне апликације "Моје здравство" је у завршној фази, а требало би да буде доступна осигураницима већ од наредног мјесеца. Фонд ће благовремено информисати осигуранике када и на који начин ће моћи преузети апликацију.
