Весна Меденица остаје у притвору

23.03.2026
Апелациони суд Црне Горе одбио је жалбу која је уложена на одлуку о притвору за Весну Меденицу, јавио је подгорички портал Дан.
Бивша предсједница Врховног суда Црне Горе Весна Меденица је првостепено осуђена на десет година затвора.
Притвор јој је одређен 28. фебруара. Тада је уважена жалба СДТ-а и умјесто мјере надзора Меденици је одређен истражни притвор поводом пресуде којом је првостепено осуђена на десет година затвора.
Из Вишег суда Подгорица су 4. марта саопштили да је поводом одређивања притвора Весни Меденици новонастала околност бјекство њеног сина Милоша Меденице.
