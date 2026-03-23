Весна Меденица остаје у притвору

Аутор:

АТВ

23.03.2026

15:10

Фото: screenshot

Апелациони суд Црне Горе одбио је жалбу која је уложена на одлуку о притвору за Весну Меденицу, јавио је подгорички портал Дан.

Бивша предсједница Врховног суда Црне Горе Весна Меденица је првостепено осуђена на десет година затвора.

Притвор јој је одређен 28. фебруара. Тада је уважена жалба СДТ-а и умјесто мјере надзора Меденици је одређен истражни притвор поводом пресуде којом је првостепено осуђена на десет година затвора.

Милић: ФБиХ наставља са дискриминацијом пензионера у Српској

Из Вишег суда Подгорица су 4. марта саопштили да је поводом одређивања притвора Весни Меденици новонастала околност бјекство њеног сина Милоша Меденице.

Више из рубрике

Мушкарац на пумпи точи гориво и резервоар аута.

Регион

Хрватска у проблему: Затварају се прве бензинске пумпе

6 ч

0
Јанши један мандат мање од Голоба, ова партија би могла да одреди владу Словеније

Регион

Јанши један мандат мање од Голоба, ова партија би могла да одреди владу Словеније

8 ч

1
Избори у Словенији: Странка Роберта Голоба води за 0,67 одсто

Регион

Избори у Словенији: Странка Роберта Голоба води за 0,67 одсто

9 ч

1
Дајковић за АТВ: Црна Гора није слободна

Регион

Дајковић за АТВ: Црна Гора није слободна

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

26

Јанша поручио Макрону: Не тако брзо

16

26

Жена га избола ножем док је гледао фудбалску утакмицу

16

12

На путеве у дијелу БиХ стижу нове моћне камере

16

12

Болно обраћање Ведране Рудан: ''Двије године умирем, доктори су ми обећали брзу смрт''

16

05

Расту плате: Дом народа подржао измјене Закона

