Хрватска у проблему: Затварају се прве бензинске пумпе

23.03.2026

10:03

Мушкарац на пумпи точи гориво и резервоар аута.
Фото: Tanju/AP/Yuki Iwamura

Затворена је једна од двије бензинске пумпе у мјесту Удбини у Хрватској.

Пиштољи за точење горива закључани су катанцима и замотани у пластичне кесе. Амир Велаџић, власник затворене бензинске станице, тврди да је та одлука била неизбјежна.

"Донијели смо одлуку зато што нам је Влада РХ смањила цијене у корену. Плави дизел нам је 20 центи испод набавне цијене, обични дизел 7 до 11 центи. Немамо никакав интерес да то продајемо. Радника треба платити, а одакле", рекао је Велаџић за РТЛ Данас, преноси Пословни дневник.

Инина бензинска ради само до 13 сати

У Удбини је сада остала Инина бензинска пумпа, али она ради само до 13 сати.

benzinska pumpa gorivo benzinska pumpa

Економија

Зашто је гориво у Њемачкој знатно скупље него у остатку ЕУ?

"Није добро. Најближа је у Грачацу, а ова наша до 13 сати. Тешко, стварно тешко", пожалио се Никола из Удбине.

"Ја точим гдје стигнем, пуно ходам, пуно радим. Сад је борба", додао је Анте из Удбине. Из Ине наводе да прате ситуацију, али за сад не планирају продужавати радно вријеме.

Велаџић предлаже ријешење.

"Да се Влада одрекне акциза или уведе пловни ПДВ, да имамо барем два до три одсто зараде, могли бисмо радити. Али без тих 11 до 14 центи ми не можемо преживјети", закључио је.

Министар најавио помоћ малим дистрибутерима

Предсједник удружења Глас предузетника Борис Подобник сматра да ће овакви случајеви бити све чешћи.

"Нико није толико јак да ради са губитком. То значи да сте Деда Мраз, поклањате гориво. То једноставно није одрживо", рекао је.

Policija Velika Britanija

Свијет

Истрага о подметању пожара на четири возила јеврејске службе хитне помоћи

Министар привреде Анте Шушњар најавио је помоћ малим дистрибутерима.

"Добиће мораторијум на отплату кредита преко ХАМАГ БИЦРО-а. Водимо рачуна и о њима", изјавио је Шушњар.

Подобник сматра да је то добар, али недовољан корак.

"Могу се смањити акцизе за још 5 до 6 центи и ПДВ спустити са 25 на 15 посто. Ово су тешка времена, држава се мора и задужити", увјерен је Подобник.

Прочитајте више

Саво Минић

Република Српска

Минић: Замполију сам уручио важан документ са пројектима, природна богатства нисмо продали

1 ч

0
Ива Штрљић

Сцена

"Деси се да вам се дијете не догоди" Наша глумица (48) отворено о мајчинству

1 ч

0
Превозници се окупљају, нема блокада: ГП Градишка ради нормално

Друштво

Превозници се окупљају, нема блокада: ГП Градишка ради нормално

1 ч

2
снијег

Друштво

Нови угриз зиме у БиХ, снијег се враћа

1 ч

0

Више из рубрике

Јанши један мандат мање од Голоба, ова партија би могла да одреди владу Словеније

Регион

Јанши један мандат мање од Голоба, ова партија би могла да одреди владу Словеније

2 ч

1
Избори у Словенији: Странка Роберта Голоба води за 0,67 одсто

Регион

Избори у Словенији: Странка Роберта Голоба води за 0,67 одсто

3 ч

1
Дајковић за АТВ: Црна Гора није слободна

Регион

Дајковић за АТВ: Црна Гора није слободна

11 ч

0
Избори у Словенији

Регион

Затворена биралишта у Словенији, излазне анкете: Голоб први, Јанша на другом мјесту

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

35

Детаљи несреће на аеродрому: Пилот и копилот подлегли повредама

10

32

Хапшење у Бањалуци: "Пала" два лица због крађе аута, возила враћена власницима

10

23

Здравко Чолић саслушан у тужилаштву

10

19

Пеулић: Данас ћемо одлучити о даљим корацима

10

16

НЕ ТРЕБА ВАМ ЛАЈФ КОУЧ, ТРЕБА ВАМ ОВА ПРЕДСТАВА

