Хрватска у проблему: Затварају се прве бензинске пумпе

23.03.2026
Затворена је једна од двије бензинске пумпе у мјесту Удбини у Хрватској.
Пиштољи за точење горива закључани су катанцима и замотани у пластичне кесе. Амир Велаџић, власник затворене бензинске станице, тврди да је та одлука била неизбјежна.
"Донијели смо одлуку зато што нам је Влада РХ смањила цијене у корену. Плави дизел нам је 20 центи испод набавне цијене, обични дизел 7 до 11 центи. Немамо никакав интерес да то продајемо. Радника треба платити, а одакле", рекао је Велаџић за РТЛ Данас, преноси Пословни дневник.
У Удбини је сада остала Инина бензинска пумпа, али она ради само до 13 сати.
"Није добро. Најближа је у Грачацу, а ова наша до 13 сати. Тешко, стварно тешко", пожалио се Никола из Удбине.
"Ја точим гдје стигнем, пуно ходам, пуно радим. Сад је борба", додао је Анте из Удбине. Из Ине наводе да прате ситуацију, али за сад не планирају продужавати радно вријеме.
Велаџић предлаже ријешење.
"Да се Влада одрекне акциза или уведе пловни ПДВ, да имамо барем два до три одсто зараде, могли бисмо радити. Али без тих 11 до 14 центи ми не можемо преживјети", закључио је.
Предсједник удружења Глас предузетника Борис Подобник сматра да ће овакви случајеви бити све чешћи.
"Нико није толико јак да ради са губитком. То значи да сте Деда Мраз, поклањате гориво. То једноставно није одрживо", рекао је.
Министар привреде Анте Шушњар најавио је помоћ малим дистрибутерима.
"Добиће мораторијум на отплату кредита преко ХАМАГ БИЦРО-а. Водимо рачуна и о њима", изјавио је Шушњар.
Подобник сматра да је то добар, али недовољан корак.
"Могу се смањити акцизе за још 5 до 6 центи и ПДВ спустити са 25 на 15 посто. Ово су тешка времена, држава се мора и задужити", увјерен је Подобник.
