Истрага о подметању пожара на четири возила јеврејске службе хитне помоћи

Извор:
Танјуг
23.03.2026
09:30
Британска полиција је саопштила рано јутрос да спроводи истрагу о подметању пожара на четири возила јеврејске службе хитне помоћи у Лондону, наводећи да се овај инцидент третира као антисемитски злочин из мржње.
Полиција је позвана у Голдерс Грин, лондонски кварт у којем живи велика јеврејска заједница због подметања пожара и оштећења на четири возила хитне помоћи која припадају организацији Хацола Нортвест, јеврејској волонтерској групи која пружа хитну медицинску помоћ, преноси АП.
Пожар је узазвао више детонација на возилима због чега су попуцала стакла на прозорима у оближњој стамбеној згради, наводи се у саопштењу лондонске ватрогасне службе и додаје да није било повријеђених, да је истрага у току и да је пожар стављен под контролу.
- Знамо да ће овај инцидент изазвати велику забринутост у заједници и због тога полицајци остају на лицу мјеста како би спровели истрагу - изјавила је начелница лоноднске полиције Сара Џексон и додала да још увијек није било хапшења осумњичених.
Полиција је потврдила да су извештаји о експлозијама повезани са канистерима за гас у колима хитне помоћи због чега су евакуисане оближње стамбене зграде.
Према подацима Фонда за безбједност заједнице који ради на заштити јеврејске заједнице у Лондону број антисемитских инцидената пријављених широм Велике Британије нагло је порастао од почетка рата између Израела и Хамаса у Појасу Газе крајем 2023. године.
У 2025. години евидентирано је 3.700 антисемитских инцидената у поређењу са 1.662 током 2022. година.
