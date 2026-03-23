Хорор! Дијете (5) погинуло након пада с 9. спрата

Аутор:

АТВ

23.03.2026

08:09

Фото: Принтскрин/Јутјуб

Петогодишње дијете изгубило је живот након пада са деветог спрата стамбене зграде у Букурешту, саопштиле су надлежне службе.

Трагедија се догодила 22. марта 2026. године у улици Александруа Шербенескуа у насељу Банеаса. Према првим информацијама, дијете је пало са велике висине и преминуло на лицу мјеста усљед задобијених повреда.

Полиција је обавештена путем позива на број 112, након чега су на терен одмах упућене полицијске и медицинске екипе. По доласку, припадници Генералне полицијске дирекције Букурешта утврдили су да је ријеч о петогодишњем дјетету које је пало са деветог спрата зграде у којој је живјело.

Екипа хитне помоћи покушала је реанимацију, али, упркос напорима љекара, дијете је проглашено мртвим.

Тијело ће бити превезено у Национални институт за судску медицину ради обдукције, која би требало да утврди тачан узрок смрти.

Истрагу о овом случају преузеће Тужилаштво у Букурешком у сарадњи са полицијском Службом за убиства, како би се разјасниле све околности под којима је дошло до несреће.

(телеграф)

