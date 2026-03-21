Срби читају и срамота их! Казахстанка се удала за Србина, дијете јој вријеђали на најстрашнији начин

21.03.2026

Срби читају и срамота их! Казахстанка се удала за Србина, дијете јој вријеђали на најстрашнији начин
"Удала сам се за Србина, а мојим казахстанским генима овдје очигледно није мјесто", реченица је којом је млада мајка Рина Шалипур уздрмала друштвене мреже, након што се суочила са низом дискриминаторних коментара на рачун своје породице.

Друштвене мреже у Србији поново су постале поприште сукоба између емпатије и нетрпељивости.

Повод за посљедњу лавину реакција била је објава Рине Шалипур, Казахстанке која живи у Србији, удата је за Србина и са њим има дијете.

Оно што је требало да буде једноставан приказ породичне среће, претворило се у свједочанство о ксенофобији, пише Телеграф.

Како је све почело?

Све је почело када је Рина подијелила увредљив коментар једног корисника који је њену породицу упоредио са "мијешањем псећих раса", додајући да због таквих бракова "полако, али сигурно нестајемо".

- Ужас, не ваља ни раса паса кад се помијеша, а не људска. Нестајемо полако, али сигурно - гласио је коментар.

Видно погођена, али достојанствена, Рина је уз фотографију свог супруга и дјетета написала.

- У коментарима су ми писали: 'Како ужасно што Срби губе своје гене'. Али најважније у животу је не изгубити доброту и људскост - написала је.

Коментари нису само на друштвеним мрежама

Рина објашњава да негативни коментари нису резервисани само за виртуелни свијет. Према њеним ријечима, често осјећа погледе на улици и знатижељу која није увијек добронамјерна. Управо то ју је мотивисало да отвори свој блог и јавно дијели детаље живота у Србији.

- Занима их одакле сам и ко сам, зато сам отворила овај блог да дијелим свој живот у Србији. Биће ми неизмјерно драго ако се претплатите, бићу сигурна да све што радим није узалуд - поручила је она својим пратиоцима.

Иако је њена објава почела сломљеним срцем због увреда, завршила се поруком љубави према земљи у којој је основала дом. Рина је нагласила да, упркос појединцима, и даље вјерује у српско гостопримство.

- Волим Србију и надам се да ће и људи овде вољети моју породицу са помијешаним генима - закључила је Рина, изазвавши стотине коментара подршке људи који су осудили сваки вид расизма и стали у одбрану њене породице.

Рина Шалипур

influenserka

Kazahstan

uvrede

Прочитајте више

Сања Вулић о нападима: Ништа није случајно

БиХ

Сања Вулић о нападима: Ништа није случајно

4 ч

1
Драшко Станивуковић

Бања Лука

Станивуковић претресен на хрватској граници: "Процедура већ добро увјежбана"

4 ч

2
Кошаркаш Никола Јокић на мечу на Торонтом у НБА лиги

Кошарка

У "судару" два Србина, славио Јокић и Денвер

4 ч

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Економија

На снази одлука о ограничењу марже у Српској

5 ч

0

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

Викенд хороскоп: Рибе очекују романтичне ситуације, док Стријелца чекају велике промјене

14 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Април доноси брдо новца за један знак

16 ч

0
Био је рођен у овом знаку, ево шта то значи

Занимљивости

Био је рођен у овом знаку, ево шта то значи

19 ч

0
Шта повезује Панамски канал и запуштено село у БиХ?

Занимљивости

Шта повезује Панамски канал и запуштено село у БиХ?

21 ч

0
