Сања Вулић о нападима: Ништа није случајно

Аутор:АТВ
21.03.2026
08:57
Коментари:1
И вербални на напад на посланике СНСД-а у ПД ПС БиХ и састанак бошњачких политичара код реиса су оркестрирани, рекла је шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.
- Ништа није случајно. Србима се се шаље порука да нисмо пожељни у БиХ. И даље се исказује србофобија у Сарајеву - навела је Вулићева, за РТРС.
Нагласила је да Сарајево и даље ћути на нападе новинара из ФБиХ на посланике СНСД-а.
- Ми смо за њих вишак. Сви ћуте када неко нас напада и вријеђа. Они су јединствени у томе. Не дозвољавају нам да користимо своја права. Зато смо и писали свим амбасадама у Сарајеву - рекла је Вулићева.
Коментарисала је и питање акциза.
- Они су жељели да пренесу надлежности преко акциза. Да од Савјета министара направе "владу". Не знамо како су бошњачки политичари увјерили опозицију из Српске да гласају за то. Циљ им је пренос надлежности, да се умање овлашћења Владе Српске. Али ми не одустајемо и имамо аргументе - истакла је она.
Напоменула је да је једини пут да се премијери Српске и ФБиХ договоре.
- Влада Српске већ ради на ублажавању кризе и донијела је мјере - јасна је Вулићева.
Поручила је да је нико не може застрашити.
- Стално пријављујем увреде и пријетње. Нећу одустати и бићу истрајна - додала је Вулићева.
Подсјећамо, због вербалних увреда током протекле сједнице Представничког дома, Вулићева је најавила је да ће, заједно са послаником у ПД ПС БиХ Милорадом Којићем, поднијети кривичну пријаву Тужилаштву БиХ.
За вријеме сједнице, у просторији резервисаној за новинарско праћење, чуле су се увреде сарајевског новинара на рачун представника СНСД-а, уз недоличне и примитивне псовке и називање посланика "четницима".
(РТРС)
